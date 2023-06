Tako kot golobi ali vrabčki so tudi vrane del našega življenjskega okolja. Zato ni neobičajno, da jih videvamo tako rekoč povsod, v urbanih okoljih in na kmetijskih območjih. Sodijo med inteligentnejše ptice, lahko se jih celo udomači. In čeprav povzročajo škodo na kmetijskih površinah in kavsnejo tudi kakšnega človeka, je težko razumeti, da jih nekateri ubijajo in nato porabljajo kot strašila – za strašenje drugih vran. Bralec nas je opozoril na grozljivi prizor na njivi pri Saveljski cesti v Ljubljani, v bližini vodovarstvenega območja Savlje oziroma Kleče: z vej, zaritih v zemljo, visita m...