Kaos pred ZD Kamnik! Ob 4. uri zjutraj so začeli čakati: »Če bi to vedel prej ...«

Pred Zdravstvenim domom Kamnik so se danes že ob štirih zjutraj začeli zbirati ljudje, ki so si želeli zagotoviti mesto pri novi zdravnici družinske medicine.

Nepregledna kolona se je vila daleč mimo prostorov zdravstvenega doma. Prizori čakajočih – med njimi tudi starejših – znova prikazujejo sliko nedelujočega sistema in podpihujejo jezo državljanov, ki so jo jasno izrazili tudi na spletu.

Okoli devete ure zjutraj je bilo v vrsti še vedno nekaj deset ljudi, večina vidno utrujenih in razočaranih. Mnogi so se kljub večurnemu čakanju na koncu vrnili domov brez dodeljenega zdravnika.

»V digitalni dobi – to je stvar organizacije«

Na družbenih omrežjih se je takoj razvila burna razprava. Eden izmed komentatorjev je zapisal: »Sramota ... da ne morejo stvari urediti bolj prijazno za ljudi. V digitalni dobi. To je stvar organizacije.« Drugi so se spraševali, zakaj ni mogoče vnaprej dobiti termina po telefonu in se s tem izogniti množičnemu čakanju: »Lahko bi kako uro in datum dali vsakemu, ki predhodno pokliče ... zdaj je bila gneča do semaforja.«

Nekateri pa so opozorili na omejen obseg delovanja nove ambulante. »Sem bila med prvimi v vrsti, a nisem podpisala, ker bo ambulanta delala le ob petkih dopoldne, druga možnost pa urgenca. Ostala sem neopredeljena,« je zapisala uporabnica. Podobne izkušnje so imeli tudi drugi: »Čakali smo na zdravnico, ki bo delala enkrat na teden. Če bi to vedel prej, sploh ne bi čakal v vrsti.«

Pojavili pa so se tudi bolj spravljivi glasovi. Eden izmed komentatorjev je pohvalil delo ambulante za neopredeljene: »Ni slaba rešitev, vsakič te pogleda drug zdravnik s svežimi očmi. Jaz sem bil vedno zadovoljen.«

A kljub temu so številni izrazili globoko razočaranje nad razmerami in odnosom države do zdravnikov. »Če bi mene tako šikanirali, bi tudi raje šla delat za tekoči trak. Do dohtarjev se vedejo, kot da so roboti, in, evo, smo tam!« je povzela komentatorka.