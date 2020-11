Zaposleni izgorevajo, Rozman pa jim očita to ...

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije so se odzvali na izjavo direktorja klinike Golnik, ki je v sredo na Pop TV dejal, da vidi vzrok za epidemiološko sliko v državi tudi v tem, da zaposleni v domovih za starejše občane prihajajo na delo, četudi imajo blage simptome, saj so stimulirani z dodatki.»Takšno stališče je ponižujoče do naših članic in članov, ki se že skoraj 8 mesecev iz dneva v dan trudijo zagotoviti stanovalcem dostojno bivanje, kar je v razmerah, ki smo jim od marca letos priča, izjemno težko in terja nadčloveške napore. Da jim ob tem pri bistveno prenizkih dohodkih, na kar v SZSVS opozarjamo že dlje časa, pripada dodatek, je zares minimum, ki si ga zaslužijo – zaslužijo si še mnogo več, česar denar ne more poplačati,« so v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost.»Poudarjamo, da naši člani, zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, nosijo levji delež odgovornosti in naporov pri spopadanju s posledicami širjenja koronavirusa. Zato je takšna izjava neprimerna in ponižujoča do zaposlenih, ki zagotavljajo 24-urno zdravstveno varstvo in oskrbo ob abnormalnih obremenitvah, hudem pomanjkanju kadra, izčrpani in izgoreli,« so še poudarili.