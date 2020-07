Ogorčena stanovalka: Čez noč so nam namestili rampo pred blokom

Zapornica postavljena zakonito, zemljišče pa je bilo menda sporno dodeljeno

Cena za mesečni najem parkirišča naj bi znašala 60 evrov, čeprav je parkirišče mišljeno bolj za uporabo urne postavke in za obiskovalce knjižnice in lekarne. FOTO: osebni arhiv



Ogorčena sostanovalka: Parkirišča potrebujemo stanovalci

Na ulici Trg komandanta Staneta (TKS) v Šiški so prebivalci menda vse od leta 1969 brezplačno uporabljali parkirišča ob bloku, zdaj pa so se lastniki enega od blokov odločili, da bodo na parkirišču postavil zapornice in stanovalcem zaračunavali parkirnino.Parkirišče leži ob novejšem bloku TKS 8–15, ki je bil zgrajen leta 2007. V bloku imata svoje prostore tudi mestna knjižnica in lekarna, tamkajšnji prebivalci pa parkirajo predvsem v garaži pod blokom. Parkirišče, ki je sicer neposredno pred njihovim blokom, so doslej večinsko uporabljali stanovalci iz bližnjega bloka TKS 6 (letnik 1969), saj je zanje od nekdaj veljalo, da je zanje to najbližje parkirišče. Zdaj, kot pravi ena od stanovalk TKS 6, zaradi zapornice na parkirišču nimajo kje (brezplačno) parkirati, hkrati pa je zaradi novih količkov onemogočena intervencijska pot.Zapornica je sicer s pravnega vidika postavljena zakonito, saj je na zemljišču, ki je vpisano v zemljiški knjigi na lastnike novega bloka TKS 8–15. Zapornico so torej postavili na svojem zemljišču, a kot pravi upravnik bloka TKS 6z Doma, gre za besedo »svoje zemljišče« z narekovaji, saj da so si ga prilastili na nekoliko sporen način. »Gre dejansko za parkirišče, ki ga uporabljajo predvsem stanovalci TKS 6 in Celovške ulice 185. To parkirišče je bilo ob izgradnji TKS 6 leta 1969 namenjeno njim in verjetno tudi sosednjim stavbam, ki so bile zgrajene v istem obdobju. To pa nikoli ni bilo zemljiškoknjižno urejeno, saj lastniki v tistih časih temu niso posvečali veliko pozornosti, čigavo je zemljišče zunaj stavbe,« je pojasnil Grzančič, ki je prepričan, da se stanovalcem bloka TKS 6, ki so zdaj ostali brez parkirišč, dela krivica. Za navedeno parcelo oziroma parkirišče je že bil vložen postopek za določitev pripadajočega zemljišča po zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine (ZVEtL), ki je v takšnih primerih najbolj primeren postopek ureditve lastništva, v postopku pa se vse takšne sporne zadeve povezane z lastništvom največkrat rešijo v korist stanovalcev oziroma predlagateljev tega postopka.Skupaj s sosednjim blokom na Celovški ulici 185 bodo vložili proti TKS 8–15 motenjsko tožbo, s katero bodo zahtevali, da se zapornica odstrani oziroma se ne začne spuščati. »Ni pomembna lastnina parcele ali parkirišče, ampak posest oziroma to, kdo trenutno ali kdo je to parkirišče doslej uporabljal. In to so seveda lastniki stanovanj TKS6 in Celovške 185,« pojasnjuje upravnik TKS6.TKS 8–15 je edini od številnih blokov na ulici TKS, ki mu je uspelo vknjižiti parkirišče oziroma funkcionalno zemljišče, na katerem leži parkirišče. »Skoraj gotovo je, da je lastnik parcele Gipos, ki ima v Šiški veliko zemljišč. To zemljišče je ob izgradnji bloka TKS 8–15 med 2004–2007 prodal investitorju bloka, čeprav je bilo že od samega začetka namenjeno redni rabi bloka TKS 6 in okoliških blokov,« pojasnjuje Grzančič in dodaja, da pri tem ni povsem jasno, kako se je le enemu lastniku, torej TKS 8–15, uspelo vpisati na funkcionalno zemljišče na površinah, ki načelno pripadajo lastnikom treh blokov in postopek razdelitve še teče. Blok TKS 6 in Celovška 185 že leta poskušata uveljaviti pravico do parkirišča, saj lastniki menijo, da jim pripada vsaj en del.Zapornico so kot naročniki del v začetku julija začeli postavljati lastniki TKS 8–15. Zanje je zapornice in parkomat postavilo podjetje Janez, d. o. o, denar, ki se bo stekel iz tega naslova, pa bo šel v skupno blagajno TKS 8–15.V skupnosti etažnih lastnikov TKS 8–15 pravijo, da je bila odločitev o zapornici živa že od samega začetka gradnje bloka leta 2004, »ko so se ob izgradnji objekta v letu 2004–2007 zgradili pripadajoče zunanje parkirišče in ostale komunikacijske površine«. Poudarjajo, da gre za zasebno zemljišče, ki ni bilo nikoli predmet skupnih prostorov in da »ga sosednji bloki ne morejo koristiti za morebitno parkiranje svojih vozil«, namenjeno pa je predvsem obiskovalcem knjižnice in lekarne. Starejši prebivalci tega dela Šiške imajo sicer v spominu, da je parkirišče tam že vse od prvih zgrajenih blokov, da pa so ga ob zgraditvi novega bloka le preurediti.Skupnost etažnih lastnikov TKS 8–15 še pravi, da so okoliškim prebivalcem ponudili možnost odkupa parkirnih mest v njihovi garaži, a so so jih šele v letošnjem letu uspešno prodali.Oglasila se nam je tudi stanovalka iz TKS 6, ki je nad zapornico ogorčena. »Gre za funkcionalno zemljišče in parkirišče bi moralo biti od blokov in stanovalcev, zdaj pa si ga je le en blok prisvojil in z njim služi. Zraven so postavili še kamere, ker so se, kot kaže, ustrašili, da se bodo ljudje zbrali in glasno zaropotali, kamere pa vse mimoidoče snemajo. Zapornice ne bi smelo biti, saj parkirišča potrebujejo stanovalci, ki nimajo kjer parkirati. Blok ne sme biti brez parkirišč,« meni sostanovalka, ki ima en avtomobil parkiran v garaži TKS 8–15, drugega pa je vseskozi parkirala na zdaj domnevno spornem parkirišču.Prav tako je čez noč izginila intervencijska pot do njihovega bloka TKS6. »S postavitvijo zapornice je dostop intervencijskim vozilom onemogočen, saj je naročnik del poleg zapornic v okolici parkirišča postavil tudi več betonskih stožcev, ki onemogočajo dostop do parkirišča tudi čez dele zelenice in pločnik,« pojasnjuje Grzančič.Lastniki TKS 8–15 pritrjujejo, da so kamere res postavili z razlogom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja. Pravijo, da imajo s sosedi slabe izkušnje. »Izpostavljeni smo popolnoma nekorektnim ter škodljivim dejanjem prek prijav na razne inšpektorate, grožnjam z verbalnim nasiljem, pisanju grafitov po naš lastnini itd. Tudi mnogim anonimkam, kjer blatijo nas kot stanovalce in skupnost itd.«»Ta parkirišča so bila zgrajena za redno rabo in zdaj to nekdo kar zapre. To ne gre tako,« meni Grzančič. Lastniki TKS 8–15 pa odgovarjajo: »Zavedamo se, da je naš primer urejanja naše okolice poseben, vendar vse izvajamo izključno na svojem zemljišču ter s soglasjem etažnih lastnikov.«Vse spore bo reševalo sodišče, kakšen bo izid, pa verjetno še ne bo kmalu jasno. Medtem se je zapornica v slabem mesecu le enkrat spustila, parkomat pa je ovit v folijo in v pričakovanju nove odločitve lastnikov. »En dan je bila zapornica spuščena, zato so sostanovalci napovedali prijave na različne inšpekcije, tako da je odprta zapornica morda že posledica kakšnega ukrepa,« pojasnjuje sostanovalka.