Ogorčen boj za vodenje vrtca

Februarja je Svet zavoda Vrtca Mavrica Trebnje razpisal prosto delovno mesto ravnatelja za petletni mandat. Kandidatki Vlasta Starc, ki se je javila že na svoj četrti mandat v tem vrtcu, in Radojka Udovič, ki je v njem zaposlena 27 let, sta izpolnjevali vse pogoje razpisa. »Kandidatka Vlasta Starc je na vzgojiteljskem zboru od zaposlenih prejela 30 glasov, kandidatka Radojka Udovič pa 46. Radojko Udovič so na svetu staršev podprli 100-odstotno. Vlasta Starc je bila v času pred glasovanjem vzgojiteljskega zbora zelo aktivna. Pred sejo sveta zavoda, na kateri so se odpirale vloge, je predsednica sveta sklicala vse člane iz vrst ...