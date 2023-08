Oglejte si Čar lesa

V paviljonu Expano v Murski Soboti, ki mu pravijo tudi Vrata Pomurja, je še do 1. septembra na ogled nadvse zanimiva razstava Čar lesa. Ob uradnem odprtju so zbrane obiskovalce nagovorili Darko Sajko v imenu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki je razstavo tudi odprl, direktor Razvojnega centra Murska Sobota Bojan Kar, soboški župan Damjan Anželj, pobudnik in organizator dogodka Franc Pohleven ter predavatelj na oddelku za lesarstvo na ljubljanski biotehniški fakulteti Milan Šernek. Program je povezovala Marjana Grčman, za glasbeno spremljavo pa je poskrbel cimbalist Andrej Sobočan - Andi.

Lični eksponati so ustrezno označeni.

Razstavo so pripravili že 15. leto zapovrstjo z namenom promocije predelave lesa in rabe lesenih izdelkov. Organizatorja razstav, ki potekajo tudi v Cankarjevem domu in drugod po Sloveniji, sta Društvo za zaščito lesa Slovenije in Svet za les, v soboški Expano pa se je razstava preselila iz Grošljeve galerije na Prevaljah. Kot je v nagovoru povedal Sajko, je Čar lesa pozitivna zgodba, kar je v tem času nedvomno zelo dobrodošlo.

Prikazuje pomen lesa

»Razstava skozi vsa ta leta zares prikazuje pomen lesa v njegovi veličini, tudi z vidika funkcionalnosti različnih izdelkov. Prikazuje, da gre za brezčasen material ne glede na to, v katerem času smo. Prav gotovo tudi ta razstava uspešno dopolnjuje vse promocijske dejavnosti ministrstva, ki jih izvajamo skupaj z agencijo Spirit, in gredo v smer ozaveščanja širše javnosti o pozitivnih učinkih rabe lesa in okoljskih vplivih. To je pomembno predvsem v časih, ko so posledice podnebnih sprememb postale resne in prisotne pri nas, in mislim, da se moramo vsi zares zavedeti potrebe po trajnostnih proizvodnih procesih in materialih.«

Sajko je dodal, da je les predragocen, da bi ga zgolj kurili, družba pa se vse bolj zaveda nujnosti napredka brez škode za naravo in zdravje ljudi. Prihodnost bo temeljila na učinkoviti rabi energije, manjši emisiji toplogrednih plinov in spoštovanju okolja pri proizvodnji in gradnji, kot je dejal. Ko dosežemo ekonomsko-okoljsko ravnovesje, bo jasno, kaj je koristno za človeštvo.