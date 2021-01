Oglasili so se družinski zdravniki, pozivajo paciente

Zdravniki družinske medicine so v času epidemije morali močno prilagoditi delo, da bi še vedno lahko nudili vso potrebno zdravstveno pomoč svojim pacientom. Ob začetku cepljenja proti covidu 19 pa so se oglasili s pozivom. Med drugim so zapisali: »Ob novem letu smo zdravniki s svojimi timi v družinski medicini in osnovnem zdravstvu dobili novo pomembno nalogo: cepljenje proti covidu 19. Po svojih najboljših močeh se trudimo, da kljub zahtevni situaciji in preobremenitvam ohranjamo čim večjo dostopnost in na prvi liniji aktivno obravnavamo bolnike s covidom 19 ter vse bolnike z drugimi akutnimi ali kroničnimi težavami.«



Zadovoljni so, da so lahko takoj začeli cepiti v svojih ambulantah, in upajo, da se bo tako ta bolezen kmalu zajezila. »Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje sta nam predpisala prednostni vrstni red cepljenja, ki ga moramo upoštevati, saj so količine cepiva omejene. Vsi se moramo zavedati, da v enem mesecu ne bo mogoče cepiti vseh starejših ljudi in bolnikov iz najbolj ogroženih skupin, zato prosimo in od pacientov pričakujemo razumevanje in potrpežljivost, saj se bo cepljenje nadaljevalo – kot obljubljajo, bo iz tedna v teden na voljo več cepiva,« so še zapisali v izjavi, pod katero so se podpisali predstojnik Katedre za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani Igor Švab, predstojnica Katedre za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru Zalika Klemenc Ketiš, predsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Danica Rotar Pavlič in Davorina Petek, predsednica EGPRN.

