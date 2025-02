Oglasila se je Urška Bačovnik Janša: »Sem v mislih in molitvah z vsemi, ki se borite s to boleznijo«

V ponedeljek smo zaznamovali svetovni dan boja proti raku. Letos se ob tem začenja nova triletna mednarodna kampanja s sloganom Združeni v edinstvenosti, ki v ospredje postavlja posamezniku prilagojeno obravnavo raka. Slovenije je sicer glede na poročilo OECD v zadnjih letih dosegla velik napredek pri obravnavi raka, priložnosti pa so med drugim v okrepljeni preventivi. Hkrati poročilo izpostavlja priložnost za nadaljnje izboljšave z močnejšim poudarkom na primarni preventivi. Po ocenah bi lahko med letoma 2023 in 2050 s tem v Sloveniji preprečili več tisoč primerov raka.

»Sem v mislih in molitvah z vsemi, ki se borite s to boleznijo«

Ob tem je nekaj misli prispevala tudi soproga šefa SDS, Urška Bačovnik Janša: »Sem v mislih in molitvah z dragimi prijatelji in vsemi, ki se borite s to boleznijo ali ste jo že premagali. Ste junaki, ki vas občudujem. Naj bosta dobro zdravljenje, vera in upanje vedno trdno z vami…in na koncu zmaga v bitki z boleznijo,«.