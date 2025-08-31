Oglasila se je Nataša Pirc Musar in povedala svojo plat zgodbe

V javnosti je v zadnjih tednih močno odmeval helikopterski prevoz predsednice republike Nataše Pirc Musar na državno proslavo v Beltince. Mediji so poročali o stroških, ki naj bi dosegli skoraj 10.000 evrov, in sprožili razpravo o smiselnosti uporabe helikopterja za tak dogodek.

Zdaj se je oglasila tudi predsednica. Na Facebooku je objavila dolg zapis, v katerem je razgalila svojo plat zgodbe. »Dolgo časa sem razmišljala, ali naj se v zvezi s helikopterjem oglasim ali ne,« je začela.

Predsednica je poudarila, da je tudi v tem primeru enostavno želela biti med ljudmi. »V času, ko je bila proslava v Beltincih, sem bila na dopustu. Zasluženem, ja, tudi jaz ga potrebujem,« je zapisala in dodala, da se ji je zdel dogodek v Prekmurju pomemben, zato se ga je želela udeležiti.

Poudarila je, da kot predsednica ni izpustila še nobene državne proslave, saj je to njen poklon ljudem in praznikom: »Vedno me povsod lepo sprejmejo in vedno so veseli moje prisotnosti. In ja, tudi meni igra srce, ko sem med VAMI.«

Vozilo predsednice ne sme obtičati v koloni

Kot pravi, je varnost glavni razlog za potovanje s helikopterjem. »Predsednik države je varovana oseba, ki nima možnosti odpovedati se varovanju niti v prostem času /.../ Eno od pravil je tudi to, da moje vozilo ne sme obstati v koloni.« Ravno zato, kot pravi, policisti oziroma varnostniki vedno preverijo vse poti in najdejo najboljšo možnost. »Pot iz Umaga do Beltincev je bila v času viška poletne sezone tako zelo obremenjena, da bi bilo zelo težko in časovno potratno pot po cesti organizirati v skladu s standardi, predvsem pa je bilo nemogoče izračunati potovalni čas. Dela na slovenskih avtocestah so v polnem zamahu in kolone del potovalnega »življenja«. Naj dodam, da sicer razmere na naših cestah kar dobro poznam. Veliko sem na njih, več kot 150.000 kilometrov od začetka mandata,« je še poudarila.

»Helikopter je bil najvarnejša možnost«

V svojem zapisu je iskreno priznala še: »Imela sem samo dve možnosti, da na pot ne grem, ali pa da zaprosimo za helikopter in se prireditve udeležim. Razumem, da se komu zdi pretirano, a v resnici je odločitev temeljila na varnosti in zanesljivosti poti «

Največ prahu v javnosti je dvignila številka, ki naj bi jo za ta polet plačali davkoplačevalci. – skoraj deset tisoč evrov. Predsednica pravi, da to ni realen strošek: »Za moj konkretni let v Beltince je bilo porabljenih približno 1280 kg kerozina, kar znese 1.024 EUR, plus pristajalne takse.«

»Vem, da se bo vedno našel kdo, ki bo rekel, da je prevoz predsednika s helikopterjem pretiravanje. Sama helikopterske prevoze res zelo redko koristim, trikrat v celotnem mandatu. Država ima svoje atribute državnosti, med te sodi tudi varovanje najvišjih državnih funkcionarjev. Kot je pojasnila policija, ne gre za privilegij,« je zaključila zapis.

Celotno sporočilo predsednice si lahko preberete spodaj: