Oglasila se je Aleksandra Pivec

»Vsekakor bom obvestila javnost o vseh mojih načrtih, v kolikor bom ocenila, da s strani ljudi, ki želijo Sloveniji dobro, obstaja podpora, da skupaj ustanovimo novo politično stranko. Do takrat želim vam in celotni Sloveniji vse dobro, predvsem pa da uspešno premagamo virus.« S temi besedami je nekdanja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki so jih v javnost ponesli prek facebook profila Gibanje v podporo dr. Aleksandre Pivec (pod zapis je kot vodja podpisan), vnovič zanikala, da ustanavlja stranko.Že konec avgusta, ko je bila še ministrica, je Pivčeva ekskluzivno spregovorila o njenem rušenju z našim dopisnikom. Dejala je, če bo morala oditi s čela stranke Desus, bo šla na svoje: »Ustanovila bom novo politično stranko, ki bo gotovo uspešna na slovenskem političnem nebu.« Stranka naj ne bi bila ne leva ne desna, več pa preberite v članku Aleksandra Pivec pod hudimi pritiski napoveduje umik iz Desusa