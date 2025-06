Oglasil se nam je ustanovitelj magnetixa Andrej Bohinc. To je njegova resnica

Pozdravljeni!

Na vprašanja uredništva Slovenskih novic, ki sem jih prejel v zvezi z Magnetix-om in mojo vlogo pri tem dne 4. 4. 2025, sem odgovoril dne 15. 4. 2025, vendar mojih odgovorov Slovenske novice doslej niso nikoli objavile.

V zvezi z vašim člankom z naslovom "Propad slovenskega kriptokovanca Magnetix: S fantom sva vložila vse prihranke...", ki je bil objavljen dne 23. 6. 2025, pa želim pojasniti naslednje:

Padec vrednosti kovanca Magnetix ni bil posledica nobenih mojih ravnanj, zlasti tudi ne držijo namigovanja, da naj bi sam med dogodkom na Vranskem dne 2. 4. 2025 prodajal Magnetix, kar naj bi povzročilo padec njegove vrednosti.

Padec vrednosti Magnetixa je povzročila razprodaja kovancev, do katere je prišlo zaradi panike, ki jo je med imetniki kovanca razširil dotični spletni vplivnež Aleksander Repić, in sicer najprej s provokacijami na samem dogodku na Vranskem dne 2. 4. 2025, nato pa še z videom, ki ga je objavil dne 3. 4. 2025 na družbenem omrežju TikTok na svojem profilu "@nepridiprav.official" in na družbenem omrežju Instagram na profilu "nepridiprav", katerega so nato povzeli še portali Siol.net, ter spletni izdaji časnikov Dnevnik in Slovenske novice.

Posledično so imetniki kovanca pričeli panično razprodajati svoje žetone Magnetix, kar je vplivalo na drastičen padec njegove vrednosti, kot to velja za vsak vrednostni papir ali dobrino na trgu v situaciji, ko je prodaja večja od povpraševanja. Sam sem vlagatelje poskušal miriti in jih svariti, naj ne nasedajo provokacijam in blatenju mojega imena v medijih, saj ne gre samo za moj, ampak tudi za njihov projekt, vendar na njihovo obnašanje več kot toliko nisem mogel vplivati.

Kot vselej poudarjam tudi v svojih javnih nastopih, je investiranje v obstoječe ali nove kripto projekte visoko tvegana naložba, zaradi česar mora vsak posameznik preden se odloči za takšno naložbo premisliti, ali je takšno tveganje pripravljen sprejeti, predvsem pa, da ne investira več denarja kot ga lahko brez skrbi za svojo eksistenco pogreša.