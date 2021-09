Oglasil se nam je organizator protesta: Nimam slabe vesti

FOTO: Blaž Samec, Delo

Zlatko Ćordić , repar , udeleženec protesta: »Nerede je delala ekipa zamaskirancev , kot kaže stara zgodba plačancev , ki so poskrbeli za to, da so policistom dali zeleno luč za vodne topove, gumijaste naboje in solzivec.«

Sinoči smo poročali, da se je pred poslopjem državnega zbora (DZ) kljub slabšim epidemičnim razmeram zbralo več tisoč nasprotnikov uvajanja pogoja PCT in državljanov, ki so nezadovoljni s trenutno oblastjo. Javni shod, ki je bil sprva miren, se je okoli 20. ure sprevrgel v izgrede. Nekateri so v policiste in poslopje državnega zbora metali steklenice, pirotehniko, granitne kocke, zato je policija uporabila vodni top in solzivec.Po neuradnih informacijah N1 policija kot organizatorja včerajšnjega nasilnega protesta na Trgu Republike obravnava, a nam je ta zatrdil, da to ne drži. »Nihče od policistov mi ni pisal, nihče ni klical. Spal sem doma in še vedno sem doma,« nam je po telefonu zaupal Stevanović, ki je bil pobudnik včerajšnjega proticepilskega javnega shoda pred poslopjem DZ.Po njegovih besedah se je shod, ki so ga organizirali oziroma ga je, kot pravi, organiziralo ljudstvo, sami pa so bili posredniki, začel ob 18. uri in se je zaključil ob 19.30. »Ko se je javni shod zaključil in so ljudje začeli odhajati, se je nekaj zgodilo. Prepričan sem, da so bili protesti ad hoc narejeni in da je nekaj posameznikov aktivirala oblast«.Stevanović zanika, da je med pripravo na javni shod kdor koli od huliganov ali navijaških skupin, ki naj bi sodelovali v včerajšnjem nasilju, želel stopiti v stik z njim. »Huligani me niso nikoli kontaktirali niti ne poznam teh ljudi, ki se jih omenja, nikoli se nisem z njimi pogovarjal niti jih opazil na shodu.«Uličnega nasilja, kot pravi, nikakor ne odobrava ne podpira. »Tudi ko sem videl, da se na cesti nekaj dogaja, sem ljudi pozval, naj bodo mirni in korektni do policistov. Da nasilja ne odobravam, sem povedal večkrat tudi v mikrofon. In nimam slabe vesti,« je dejal.Na protestu se je po podatkih policije zbralo okoli 8.000 ljudi, a po podatkih Stevanovića in njegove ekipe, v kateri naj bi bilo nekaj že starejših organizatorjev prireditev, je ta številka bistveno višja. »Zbralo se je okoli 30 tisoč ljudi – družine z otroki, starejši, mlajši ... Ne spomnim se, da bi bilo kadar koli v zgodovini toliko ljudi na Trgu republike,« ganjen pove Stevanović.In kako so prešteli toliko ljudi? »Trg republike je velik en hektar in na kvadratnem metru lahko stojijo trije ljudje,« nam je pojasnil kranjski mestni svetnik, nekdanji kandidat za kranjskega župana in nekdanji član SNS, ki je letos ustanovil svojo stranko.»Pritisk bomo stopnjevali in svoje dosegli – ta sestava parlamenta nima niti kančka več zaupanja med ljudmi in nesmiselne, neprimerne obvezujoče ukrepe je treba spremeniti v priporočila,« nadaljevanje svojih aktivnosti napoveduje Stevanović, ki ravno zaradi zahtev, ki jih imajo do vlade, včeraj na shodu ni nosil maske in s tem ni upošteval ukrepe za zajezitev virusa. Proti covidu-19 se ni cepil, saj, kot pravi, ni v ogroženi starostni skupini. Prav tako se ne nima za proticepilca.