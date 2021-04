Oglasil se je minister Počivalšek: To bo spet nekaj stran vrženih dni

Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so v skladu z napovedjo danes vložile predlog državnemu zboru (DZ), da pred ustavnim sodiščem obtoži predsednika vlade Janeza Janšo . Prvak LMŠ Marjan Šarec je po vložitvi povedal, da mu očitajo »opustitev dolžnega ravnanja pri nakupu cepiv, uničevanje STA in poseganje v tožilstvo«. Premier je potezo označil za patetično.Na aktualno politično dogajanje pa se je odzval tudi gospodarski minister. Na Twitterju je izrazil obžalovanje, da opozicija ne razume zahtevnosti trenutne situacije in namesto sodelovanja pri zajezitvi epidemije in gospodarskemu okrevanju še vedno stavi na destruktivnost.»To bo spet nekaj stran vrženih dni, ki vsem kradejo čas in energijo. Verjamem, da ima tudi javnost dovolj tega uničevalnega pristopa, in da od celotne politike pričakuje, da se ukvarja predvsem z vsakodnevnimi izzivi ljudmi, ne pa z dnevnim politikantstvom. Sam se bom raje osredotočil na delo #zagospodarstvo in ohranjanje delovnih mest, prazne razprave pa prepuščam drugim,« je zapisal minister.