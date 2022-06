Po šokantnih razkritjih: Takšna podjetja v Sloveniji nimajo kaj iskati (VIDEO)

Delavska svetovalnica je minuli teden na koprsko tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper podjetji Marinblu in Selea zaradi suma kršenja pravic delavcem. Zaposlene v podjetjih v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja silijo tudi v 40 ur neprekinjenega dela, stalno jih nadzirajo kamere.

Na razkritja o šokantnih razmerah in izkoriščanju tujih delavcev se je odzvalo tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Državni sekretar Dan Juvan, ki je spregovoril namesto ministra Luke Mesca, ki se je zadržal na seji vlade, je pojasnil, kako bo ministrstvo ukrepalo in kak potekajo postopki nadzora v zvezi s tem primerom.

»V tem primeru ne gre le za kršitve zakonodaje, temveč osnovnih civilizacijskih norm, ki se dogajajo tudi pri nas. To ni osamljen primer, vse to se je dogajalo že v preteklosti. Podjetja, ki se bodo posluževala takšnih praks, v Sloveniji nimajo nikakršnega mesta. Naredili bomo vse, da se tovrstna izkoriščanja prekinejo. Delavcem pa želimo sporočiti, da jih bomo zaščitili, apeliramo na vse, ki se soočajo z izkoriščanjem, da to prijavijo odgovornim organom,« je povedal Juvan.

V konkretni zadevi ocenjujejo, da so glede na zbrane podatke in okoliščine, podani elementi, ki kažejo na sum prisilnega dela, ki predstavlja enega od znakov trgovine z ljudmi. O tem že presojajo odgovorni organi. Kazen za trgovino z ljudmi je zapor od enega do desetih let z denarno kaznijo. »Naš cilj ostaja jasen, zaščita delavcev in delavk. Napovedujemo poostren nadzor nad delodajalci,« je še napovedal Juvan.

Inšpektorat je v preteklosti v omenjenih podjetjih že izvedel več nadzorov in izrekel več ukrepov.

Prek Twitterja se je na razkritja včerja odzval tudi novi gospodarski minister Matjaž Han: »Zgrožen sem nad dogajanjem in delovnimi pogoji v teh dveh podjetjih. Takšno ravnanje je popolnoma nesprejemljivo s povsem človeškega vidika. Obenem to škoduje ugledu slovenskih podjetij, ki spoštujejo pravila in človeško dostojanstvo. Kot gospodarski minister pričakujem, da bodo pristojni nadzorni organi nemudoma opravili svoje delo in sankcionirali ter preprečili izkoriščanje delavcev. Slovenija mora biti zgled urejenega gospodarstva s spoštovanjem visokih delovnopravnih in okoljskih standardov.«