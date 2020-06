Oglasil se je Marjan Šarec

Petkov protest v Ljubljani je potekal nekoliko drugače kot v preteklosti, saj je policija zaprla celotni Trg republike in tako več tisoč kolesarjem in pešcem onemogočila zbiranje (po podatkih policije jih je bilo 7000). Ob tem se je oglasil tudi nekdanji predsednik vlade, predhodnik»Pisalo se je leto 1987, ko jeorganiziral stavko v Litostroju, stavkajoče je pripeljal pred tedanjo skupščino, današnji DZ. Protestirali so skoraj pred vhodom, ni bilo ograj. Pisalo se je leto 1988, ko se je vsak dan protestiralo na Roški v podporo zaprtemu Janezu Janši – ni bilo ograj. Pisalo se je leto 1989, ko jena Kongresnem trgu prebral majniško deklaracijo, ni bilo ograj,« meni Šarec. Pravi tudi, da je Janša v samostojni Sloveniji večkrat organiziral proteste, med drugim leta 1994, ko ga je DZ na predlograzrešil s funkcije ministra za obrambo. »Organiziral je še mnogo shodov kasneje, na njih vabil z megafonov in govornic. Znana je tista, ko je rekel, da »se vidimo v čim večjem številu na trgih in ulicah«. Ni bilo ograj.« Tudi lani, ko je desnica imela shod na Prešernovem trgu, kjer so vpili, kako je naša vlada zanič, ni bilo ograj, trdi Šarec.»Danes pa se vlada pod njegovim vodstvom boji lastnega naroda. Ograjuje čedalje širše območje, policistke in policiste, ki želijo profesionalno opravljati svoje delo, pa postavlja v nezavidljiv položaj. Nobena policistka in noben policist ne želita delovati proti narodu. A policija je hierarhična organizacija in deluje na podlagi ukazov. Zato naj vlada dobro premisli, če so s kredo pišoči, na tleh sedeči bralci ustave, kolesarji in starejše gospe res nevarni državi in jih je potrebno odnašati s trga, ki sploh ni v državni lasti. Sicer nenavadno, a tako je.«Šarec je zapis končal z besedami: »Predsednik vlade ima v opoziciji rad proteste, jih spodbuja in se jih z veseljem udeležuje. Plačuje avtobuse in sendviče. Naj zdaj dovoli ljudem točno to, kar sam počne, kadar ni na čelu vlade!«