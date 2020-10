Oglasil se je Damijan, ki naj bi vodil novo vlado: Prav nič se nisem ponujal

Izpostavil bi se, ponujal se ni

Predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v odzivu na pobudo »koalicije ustavnega loka« zapisal, da se mu zdi »preigravanje scenarijev za prestižne politične obračune v eni največjih kriz v novejši zgodovini nedostojno in nezrelo«. S poznanimi »sopotniki«, ki si družbe SMC ne zaslužijo, je že bil na »istem vlaku«, je zapisal.

Kot smo že poročali, so. Izhodišče za povezovanje je pobuda Koalicija ustavnega loka, ki jo je nanje naslovil ekonomistEkonomist in bivši minister je pripravljen postati mandatar, kar je potrdil tudi na svojem blogu. Tako ocenjuje, da je pri nas »vse preveč pripravljenosti pozivati druge k akciji in premalo pripravljenosti, da bi sami prevzeli odgovornost in se izpostavili.« Dodaja, da se je sam pripravljen izpostaviti, a da se prav nič ni ponujal.»Ja, pripravljen sem se izpostaviti tudi sam, če s tem pripomorem k preseganju malenkostnih delitev iz preteklosti, in s tem k zaščiti ustavne ureditve te države, zaščiti ljudi pred epidemijo, h gospodarskemu okrevanju in večji blaginji za vse.«In pri njegovem morebitnem mandatarstvu ni šlo za ponudbo, ampak za pobudo. In še enkrat jasno pove, da ne gre za nikakršno ponujanje, ampak za nujo. »Nujo angažirati dovolj veliko število podobno mislečih in čutečih državljank in državljanov, da si ne pustimo, da nam ugrabijo državo v času najhujše svetovne krize po drugi svetovni vojni.« je razložil Jože P. Damijan.