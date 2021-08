Oglasil se je Janša: To je sramotno dejanje

Severnoatlantsko zavezništvo (Nato) je v Afganistanu vodil misijo Mednarodna varnostna podporna sila (ISAF), ki je imela mandat v resoluciji 1386 Varnostnega sveta združenih narodov. Leta 2014 jo je nasledila operacija Odločna podpora, ki se je končala julija letos. V obeh misijah so sodleovali tudi slovenski vojaki.

Afganistan je tako rekoč brez boja le nekaj mesecev po umiku zahodnih sil v nekaj dneh padel v roke talibanov. Prizori iz dežele pod Hindikušem so strašni; poleg tujcev, ki jih evakuirajo, želijo iz od vojne povsem uničene države zbežati tudi številni domačini, ki se bojijo maščevanja talibanov in življenja pod njihovim režimom.V Afganistanu so tudi še trije slovenski državljani, ki so zaposleni pri različnih delodajalcih in uporabljajo njihove protokole za odhod iz te države, so sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva in dodali, da jih za zdaj za pomoč ni zaprosil nihče.Ameriške sile so skupaj z zavezniki talibane z oblasti v Afganistani vrgli konec leta 2001, približno tri mesece po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001. Njihovo ponovno prevzetje oblasti bo imelo za posledice več kot le ranjen ponos zahodnih zaveznikov, pričakovati je nov naval beguncev iz te nesrečne države. Slovenski premierje »kaos v Afganistanu in predaja sodobne oborožitve za 300.000 mož Talibanom« označil za »doslej največji poraz za Nato v zgodovini. Kot del zavezništva smo zanj soodgovorni. Prepuščanje afganistanskih zaveznikov terorju Talibanov pa je sramotno dejanje. Vse skupaj simbol konca neke dobe.«