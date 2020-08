Oglasil se je Janša, Pivčeve ni omenil, a kot kaže meri s prstom na DeSUS

Zaradi domnevnih afer ministrice za kmetijstvo ter predsednice stranke DeSUS, so jo poslanci njene stranke pozvali k odstopu . Proti njej se je obrnil še minister za zdravje Predsednik vlade, ki ima v svoji vladi Pivčevo za podpredsednico, se zadnje tedne ni odzval na dogajanje okoli ministrice, zdaj pa je na tviterju zapisal: »Stranka mora sama preko članstva in izvoljenih organov odločati o svojem vodstvu in programu. Če je res samostojna, na podlagi dejstev in ne zaradi pozivov ali režij pristranskih medijev pod vplivom drugih strank in ozadij. V Sloveniji to loči demokratično suvereno stranko od satelita.«Ministrice in stranke upokojencev sicer ni poimenoval, a kot kaže meri na dogajanje v koalicijski stranki DeSUS, povezanimi z Aleksandro Pivec.Ministrica je sicer v soboto spregovorila in dejala, da ima informacije, da so napadi nanjo del poskusa puča Karla Erjavca Je pa vodja poslanske skupine DeSUSza STA potrdil, da je v ponedeljek zvečer s stanjem v stranki seznanil premierja Janeza Janšo. Seznanil ga je s tem, da se v stranki ukvarjajo s predsednico stranke in ne ministrico ali koalicijo.