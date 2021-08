Oglasil se je Janša in sporočil, kaj bo s samotestiranjem

Patem ko je vlada v sredo na Brdu pri Kranju pretresala morebitne nove ukrepe v luči vse bolj razširjene delta različice virusa pri nas, se je oglasil premier»Testiranje na covid-19 bo v tednu od 23. avgusta naprej samoplačniško, razen za dejavnosti, kjer je PCT pogoj za izvajalce oziroma zaposlene predpisan z odloki. Frekvenca se zaenkrat ne bo spremenila. V primeru uvedbe samotestiranja bo/bi to veljalo za vse in ne samo za šolnike,« je sporočil premier.Že v sredo pa je vodja strokovne skupine za cepljenjeje za Televizijo Slovenija pojasnila, da bo v šolah od septembra veljal pogoj PCT.Ministrstvo za izobraževanje je predlagalo samotestiranje učiteljev, odločitev pa bo sprejeta pri svetovalni skupini za covid 19 in vladi.