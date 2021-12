Oglasil se je Janković: Kdor razume, pač razume, jaz ne razumem

»Na žalost danes ob 17. uri zapiramo te krasne hišice, ki so nudile razvedrilo, kuhano vino in druge dobrote,« je dejal ljubljanski župan Zoran Janković v nagovoru Ljubljančanom in Ljubljančankam. Stal je pred dvema lokaloma in povedal, da ne razume, zakaj morajo zapreti lokal, ki nima notranje kuhinje, čeprav upošteva vse pogoje PCT, drugi, ki je le nekaj metrov stran, pa lahko ostane odprt. »Kdor to razume, naj razume, jaz pač tega ne razumem,« je dejal in dodal, če je tak ukaz, ga bodo spoštovali, a da bodo upali in čakali na spremembo. »Stvar, ki se zdaj dogaja, je nerazumljiva. Upam, da se stanje v državi izboljša in da se čim več ljudi cepi,« je dejal.

Vlada je včeraj sprejela odlok, v katerem prepoveduje prodajo hrane in pijače na prazničnih stojnicah, lahko pa se prodaja pečeni kostanj. Določili so tudi pravila za organizacijo prazničnih sejmov in pogoje za obisk teh sejmov.

Spremembo odloka je vladi predlagala strokovna skupina za covid 19. Mateja Logar je prepričana, da je tveganje za prenos na stojnicah bistveno večje kot v organiziranih lokalih. Dejala je še: »Nihče ne bo prikrajšan, če ne bo spil kuhančka in pojedel hot doga na stojnici, če pa bo kdo od njegovih ali celo on ostal pred intenzivno enoto, ker ne bo dovolj bolniških postelj, pa bo to katastrofa.«