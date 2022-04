Oglasil se je Janez Janša: to je njegovo sporočilo

Parlamentarne volitve so mimo, z rezultatom pa se nekateri ne morejo sprijazniti. Tako po spletnih omrežjih krožijo govorice, kaj vse se je dogajalo na voliščih in kako razveljaviti volitve, na katerih je z veliko prednostjo zmagalo Gibanje Svoboda (dobilo je 41 mandatov). Ob vsem tem se je pred nekaj minutami oglasil aktualni predsednik vlade Janez Janša:

»Za volitve 2022 je DVK s preglasovanjem odločila, da pri sestavi volilnih odborov ne upošteva dosedanjega tolmačenja zakona, kjer je možnost predlaganja članov proporcionalna glede na zastopanost strank v državni zbor. SDS je tako namesto 2 lahko predlagala samo 1 člana. Kljub temu smo uspeli spremljati, primerjati in preveriti rezultate, vnešene v sistem DVK, na 84% volišč. Odkrite so manjše nepravilnosti, ki pa na teh voliščih ne vplivajo bistveno na rezultat. Skrb gre predčasnim volitvam, hranjenju volilnih skrinjic in imenikov preko noči in v času od četrtka do štetja v nedeljo, neoštevilčenim glasovnicam (na vsaki glasovnici bi morala biti številka, vidna le s tehničnim pripomočkom) ter možnim manipulacijam pri glasovanju na daljavo. SDS je doslej predlagala vrsto dopolnitev pravil, ki bi povečale nadzor, vendar jih je bilo večina zavrnjenih. V DVK, ki jo imenuje državni zbor, je sicer levica v še večji premoči kot na ustavnem sodišču.«

A kljub naštetemu za mnoge nenavaden rezultat volitev ni posledica kake zarote DVK, temveč po Janševem mnenju radikalnega zmerjanja vlade, SDS, NSi, Konkretno pri določenih medijih, ki da »niti enega zgodovinskega uspeha vlade niso prikazali objektivno, večino pa so sploh zamolčali ali izničili s komentarji "stroke"«. Poudarja še, da gre za: »posledice molka ustrahovane t. i. intelektualne sredine, ki je ob načrtnem razčlovečenju, ob javnih, množičnih grožnjah s smrtjo Janezu Janši, volivcem stranke SDS, peščici “ne naših” novinarjev itd. zmogla le medlo artikulacijo izgovora, da “sta za prepir potrebna 2”; lastnih napak, pa polne politizacije sindikatov, tožilstva, sodstva, nevladnikov, računskega sodišča, ustavnega sodišča, KPK, raznih pooblaščenk, varuhov, EU korifej ipd. proti vladi. Stranki SDS in NSi sta kljub vsemu povečali število mandatov. In vse bo v redu. Le vsak naj sam sebe iskreno vpraša, ali je res naredil vse, kar zmore. Oglaša se veliko takih, ki so se vedno pripravljeni boriti do zadnje kaplje krvi. Naše, ne svoje. In predvsem zase. Stranka SDS se je vedno borila za Slovenijo, zato sprejema vsak rezultat in gre naprej.«