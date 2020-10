Oglasil se je Huawei: Gre za neutemeljeno izključevanje

Neupravičeno izključevanje posameznih ponudnikov s telekomunikacijskega trga bo proces uvajanja omrežja 5G v Sloveniji upočasnilo in podražilo, poudarjajo pri ponudniku informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) Huawei Technologies. Pri tem opozarjajo, da je omogočanje konkurenčnega trga, na katerem vsi ponudniki sodelujejo pod istimi pravili in enakimi pogoji, temelj delovanja globalnega trga: »Označitev družbe Huawei za 'dobavitelja z visokim tveganjem' bi ta temelj porušila, Slovenija pa bi bila edina država v EU, ki bi tak ukrep sprejela.«



»Označevanje naše družbe oz. katerega koli dobavitelja kot 'tveganega dobavitelja' brez konkretnih dokazov je nesmiselno in diskriminatorno. Prepričani smo, da je v interesu Slovenije postaviti enotna merila in strokovne tehnološke kriterije, ki veljajo za vse dobavitelje telekomunikacijske opreme enako. Zaradi te odločitve Slovenija ne bo nič bolj kibernetsko varna država oziroma takšno neutemeljeno izključevanje ne bo v ničemer pripomoglo k zmanjšanju kibernetske kriminalitete v Sloveniji,« so se odzvali v Huaweiu. Na vlado so naslovili več prošenj za srečanje, na katerem bi lahko odgovorili na vsa vprašanja in morebitne nejasnosti, a doslej od tam ni bilo odziva.



Iz Huaweia so še sporočili, da je družba v celoti v lasti njenih zaposlenih: »S kitajsko vlado nima nobene drugačne posebne povezave, kot jo imajo vsa druga mednarodna podjetja, ki imajo svoje poslovne enote na Kitajskem.«