Oglasil se je Andrej Hoivik: poglejte, kaj sporoča ministrici Asti Vrečko

Poslanec SDS Andrej Hoivik se je po incidentu na strehi državnega zbora ponovno oglasil na omrežju X. »Spoštovana kulturna ministrica Asta Vrečko, ste lahko vsaj malo kulturni in sredstva za zakon, ki ga je več kot 400.000 ljudi zavrnilo na referendumu, namenite za pokop kosti mož, žen in otrok, ki še po 80 letih trohnijo v plastičnih vrečah po "kostnicah"?« je zapisal.

Njegov odziv pa se je nanašal na objavo ministrice, v kateri je obsodila besede nekdanjega Boruta Pahorja v intervjuju za TV Slovenija. Tam je namreč dejal, da tega kar se dogaja v Gazi, ne bi poimenoval genocid.

»Žal mi je, da bodisi zaradi večnega iskanja čim širše politične všečnosti bodisi spremembi stališč ne more več jasno obsoditi tega, kar se dogaja pred našimi očmi v svetu danes, čeprav bi nemara kot bivši politik to naredil še lažje. Gospod Pahor, v Gazi se dogaja genocid. O tem žal ni več dvoma, nobeno razumevanje in leporečenje ne more teh najstrašnejših zločinov upravičiti, pa če še tako obračate besede. Umirajo dojenčki, otroci, ženske, cele družine in generacije. Izginja narod. Na srečo je Slovenija na pravi strani zgodovine. Ta pa bo sodila tudi vaše besede,« je med drugim zapisala kulturna ministrica.