V UKC Ljubljana se za življenje bori 43 covid pacinetov (VIDEO)

Državni sekretar Jelko Kacin, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid 19. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida 19 sta sodelovala nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti covidu 19in predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanjaLejko Zupančeva je povedala, da je v UKC Ljubljana hospitaliziranih 145 bolnikov, kar je manj, kot jih je bilo na vrhuncu epidemije pred novim letom, vendar bistveno več kot pred 14 dnevi. Od tega je 43 bolnikov na intenzivni terapiji. Vsi potrebujejo umetno predihavanje in so življenjsko ogroženi.V tretjem valu opažajo zmanjšanje starosti bolnikov v intenzivni negi; sedaj je povprečna starost okoli 65 let, v drugem valu pa 70 let. Nekoliko višja je povprečna starost na navadnih oddelkih, kjer je trenutno najmlajši bolnik star 31 let, najstarejši pa 96. V intenzivnih enotah je mlajših od 60 let 28 odstotkov, na navadnih oddelkih pa približno tretjina. »Imamo vtis, da gre za težji potek bolezni, saj se vsak dan v intenzivne enote sprejme kar nekaj bolnikov,« je povedala. Večje bolnikov z večjo motnjo imunosti, je še dodala.Prepričana je, da je znižanje povprečne starosti bolnikov pripisati cepljenju. Imeli so nekaj primerov pacientov, ko so bili vsaj enkrat cepljenji in so imeli nato lažji potek bolezni. Povprečna ležalna doba v enoti intenzivne terapije je približno 14 dni, zato se ob naraščanju epidemije pacienti »kopičijo«. Pri povratnikih, ki so že preboleli covid 19, pričakujejo okužbo z novo različico virusa. Velika skupina je tistih, ki imajo težave po preboleli bolezni, Lejko Zupančeva je omenila hudo utrujenost, težko dihanje, motnje koncentracije, panični napadi, depresivne epizode...Kacin je predstavil dobave cepiva v mesecu aprilu. Pričakujejo po 40.950 odmerkov Pfizerja na teden, kar bo omogočilo cepljenje s 163.800 odmerkov cepljenja. Moderne bomo dobili skupaj za 30.400 odmerkov. Astra Zeneca je 1. aprila prvič dobavila večjo količino cepiv (45.600 odmerkov), do konca meseca naj bi bilo 133.819 odmerkov Astra Zenece. Jansen/Johnson&Johnson pričakujemo 16. aprila najmanj 7.000 odmerkov in 26. aprila še 19 tisoč odmerkov, realno pa jih pričakujejo še več. Aprila naj bi bilo skupaj na voljo približno 350 tisoč odmerkov.​Kacin je napovedal sestanek, na katerem se bodo v okviru Evropske komisije pogovarjali o cepivu v naslednjih letih, ko je pričakovati še več različic virusa.Ali je do konca junija mogoče precepiti dovolj prebivalstva? »Organizirani smo, da sprejmemo dovolj cepiv in da distribuiramo cepiva na cepilna mesta, smo v stanju pobrati ostanke teh cepiv, vprašanje pa je, koliko so cepilna mesta kadrovsko, organizacijsko in podporno pripravljena. Nekateri so to precenili. Prihajalo je do incidentov in dvojnega vabljenja. Tak projekt ni lahko izpeljati. Pričakujem, da bo inšpekcijski nadzor prinesel nekatere ugotovitve, ki jih bodo na cepilnih mestih upoštevali. Pripravljeni smo odpreti dodatna cepilna mesta, vsaka bolnišnica lahko postane dodatno cepilno mesto, če se tako odloči minister za zdravje. Problemi se pojavljajo v večjih in največjih lokalnih skupnosti,« je pojasnil Kacin. Glede odmerkov cepiv je napovedal, da pričakujejo njihovo povečevanje.Izbire cepljenja oz. cepiva ne bo. Ko bo sledilo naslednje cepljenje bo vsak dobil nov tip cepiva, da bi tako čim bolj zaokrožili iunost organizma. Cepiva bomo potrebovali še dolgo in to čim več različnih vrst cepiv. Potrebovali bomo cepiva za različice, ki jih že imamo in ki se bodo še razvili, je poudaril. Kdaj se bi lahko začelo cepljenje mlajših od 60 let, ni znal napovedati.