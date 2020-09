Oglas za stanovanje, da te kap: še agenti so debelo pogledali (FOTO)

Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN. FOTO: Osebni Arhiv

Pozitivne spremembe za najemnike stanovanj po epidemiji

* zaradi umika turistov je v ljubljani veliko stanovanj, ki so se prej oddajala kratkoročno, sedaj pa dolgoročno, tako da je ponudba najemnih stanovanj trenutno v Ljubljani precej večja kot pretekla leta.



* zaradi povečane ponudbe stanovanj na najemniškem trgu imajo študentje nekoliko lažje delo pri iskanju stanovanj, tudi najemnine so v povprečju padle za okoli 15 do 20 odsatotkov.

(Roman Prskalo, Metropola IN).

Negativne spremembe zna najemniškem trgu zaradi covida

* kriza zaradi virusa se čuti v gospodarstvu, in je pri marsikomu zmanjšala osebne prejemke oziroma prihodke.



* potek koronakrize je nepredvidljiv in lahko hitro in močno vpliva na cene najemniških stanovanj – v primeru da se korona situacija poslabša, in bodo šole zaradi ukrepov uvedle študij na daljavo, se lahko cene najemnin napram trenutnim, še dodatno znižajo.



* v primeru, da se korona razmere izboljšajo, se lahko vrnejo turisti, posledično pa se poveča povpraševanje po najemniških stanovanjih in se lahko najemnine tudi hitro zvišajo.



* v tem obdobju se je pri sklepanju najemnih pogodb z najemodajalcem pametno dogovoriti tudi o posebnih situacijah, če zaradi ukrepov, kot so omejitev gibanja ali pa študija na daljavo stanovanja najemniki nebi potrebovali več.

Pred dnevi se je na oglasnem portalu pojavil neobičajen oglas, ki je presenetil tudi vsega vajene nepremičninske strokovnjake. Gre sicer za obnovljeno sobo korak stran od središča Ljubljane, a je njegova površina je vsega 12m2. V isti kamrici so kuhinja, sanitarije, tuš in postelja. Možna je še souporaba skupne terase in kolesarnice. Cena pa, da se ti od višine zvrti. Najemnik želi zanjo iztržiti 380 evrov na mesec plus stroški, k najemu pa nagovarja predvsem študente.Tako majhnih sob, v kateri so poleg kuhinje še tuš in sanitarije na trgu ni, oziroma jih je izjemno malo, praviiz nepremičninske agencije Metropola IN. »Soba močno spominja na sobe v 13-milijonskem mestu Tokio, kjer so takšna stanovanja bolj običajna in normalna kot pri nas. V središču Tokia bi bilo v nekaterih primerih stanovanje z 12 m2 že luksuz, saj obstajajo tudi 8 m2 velika stanovanja, a kar je tukaj zanimivo, je, da je edino cena, ki so jo postavili praktično enaka kot v Tokiu,« pravi Prskalo, ki se mu zdi lokacija obnovljene sobe sicer zanimiva, a je zato cena »absolutno previsoka«.Prskalo se je ob še kako črni resničnosti nekoliko pošalil, da omenjena sobica spominja na kakšen utesnjen bivak kot je denimo Aljažev stolp. »Oboje je obnovljeno in na odlični lokaciji, le prostora je nekam malo,« plastično ponazori še s svojo fotografijo, ko se mu je uspelo stlačiti v utesnjen stolp na vrhu Triglava.Da je tako majhnih stanovanj k sreči malo oziroma da gre bolj za redke primere, pravi tudi nepremičninski posrednikiz agencije ABC nepremičnine, a po drugi strani je lahko le vrh ledene gore. »Gre za poteze najemodajalca, ki gre v skladu z razmerami na trgu in verjetno bo takšnih primerov vedno več, vse dokler bo situacija takšna kot je, ko majhnih stanovanj za oddajo primanjkuje, povpraševanje pa je veliko,« je opisal Komić razmere na stanovanjskem trgu.Komić meni, da se po ceni 380 evrov plus stroški soba verjetno ne bo oddala, saj se za podobno ceno dobi že dosti večja garsonjera ali celo enosobno stanovanje.Dvome o tem, da bi se omenjena soba lahko oddala ima tudi Prskalo. »Trenutno je na ljubljanskem najemniškem trgu ponudba stanovanj, predvsem zaradi umika turistov zelo velika in celo nekateri hoteli so začeli sprejemati študente, tako da se bo nepremičnina za oglaševalno ceno zelo težko oddala,« pojasnjuje Prskalo in dodaja, da je bilo pred epidemijo zaradi kroničnega pomanjkanja najemniških stanovanj na trgu sicer še minimalne realne možnosti, da bi se takšno stanovanje oddalo za takšno ceno, pa še to, ker bi si nek najemnik iz obupa reševal svoj stanovanjski problem.Realna cena 12m2 velikega stanovanja v središču Ljubljane je po mnenju strokovnjakov za pol nižja od oglaševane, torej bi bila okoli 150-200 evrov na mesec, a vedno obstaja možnost, da se najde nekdo, ki plača tudi po zasoljeni ceni.