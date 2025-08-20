ZA ZJOKAT'!

Ogenj v Velenju vzel dom trem družinam, tudi trimesečni deklici (FOTO)

Zagorela hiša v strnjenem naselju sredi Velenja, kriv je bil kompresor hladilnika.
Fotografija: Ogenj v zgornjem delu hiše je bil ob prihodu gasilcev povsem razvit. FOTO: PGE Velenje
Ogenj v zgornjem delu hiše je bil ob prihodu gasilcev povsem razvit. FOTO: PGE Velenje

Dokaz, da nesreča nikoli ne počiva, je požar, ki je minuli petek, na praznik, ki so ga številni izkoristili za podaljšane počitnice, izbruhnil v hiši v Krajevni skupnosti Šmartno, na Gubčevi cesti, v kateri je živelo kar deset članov družine Sevčnikar. V zgodnjih jutranjih urah, ko so nekateri še spali, so gasilske sirene parale tišino: 17 članov Poklicne gasilske enote Velenje je skupaj s kar sedmimi prostovoljnimi gasilskimi društvi iz Šentilja pri Velenju, Šaleka, Škal, Bevč, Velenja, Pesja, Vinske Gore in iz sosednjega PGD Šoštanj - mesto hitelo proti hiši v strnjenem naselju. 

Obsežna evakuacija

Že od daleč se je videlo, da je požar zelo obsežen, plameni so švigali visoko v nebo, vil se je gost črn dim. Gasilci so imeli zahtevno delo, zaradi varnosti so začasno evakuirali bližnje sosede, na srečo pa jim je sosednje objekte uspelo obvarovati pred ognjem, ki so ga v jutranjih urah kmalu pogasili. A kar je ostalo, je bila ena sama žalost.

Pomembno je, da smo vsi živi. Zdravi malo manj, a to bomo že rešili.

»Za zjokat', kaj ostane po požaru, kdor tega ne doživi iz neposredne bližine, ne more vedeti,« nam je dejal Velenjčan, ki živi v neposredni bližini požarišča. Kar tri družine Sevčnikar so ostale brez vsega imetja, sanacija bo obsežna in finančno zahtevna, zato se je za pomoč že angažiralo Območno združenje Rdečega križa Velenje, ki je odprlo poseben račun za zbiranje donacij.

Velenjski policisti so sporočili, da so dan po požaru ogled opravili kriminalisti ter ugotovili, da je katastrofo zakrivila napaka na kompresorju hladilnika pod nadstreškom hiše in da je tuja krivda izključena. Požar se je izpod nadstreška stanovanjske hiše hitro razširil na celotno hišo, evakuirati je bilo treba tudi stanovalce iz več sosednjih hiš. Nastalo je za več sto tisoč evrov materialne škode.

Najprej ogenj, nato še voda

Grega je pred osmimi leti osvojil naslov absolutnega evropskega prvaka. FOTO: Osebni arhiv
Grega je pred osmimi leti osvojil naslov absolutnega evropskega prvaka. FOTO: Osebni arhiv
Družino Sevčnikar, pravzaprav kar tri rodove te družine, v Velenju poznajo domala vsi, saj gre za znano rudarsko in glasbeno družino. »Skrušen sem, česa takega, kar se je zgodilo, človek nikoli ne pričakuje, kaj šele, da bi bil na to pripravljen,« je za Slovenske novice povedal Grega Sevčnikar, ki je bil do lani harmonikar ansambla Potepini. Harmoniko je tudi poučeval, sicer pa je zaposlen v Premogovniku Velenje. Pred osmimi leti je osvojil naslov absolutnega evropskega prvaka; kot učenec Glasbene šole Goter je že leta 2008 dokazal svojo izjemno nadarjenost, saj je na Zlati harmoniki Ljubečne osvojil plaketo Avgusta Stanka, 2011. pa je postal mladinski svetovni prvak v diatonični harmoniki. Čeprav nerad, nam je skrušeno priznal, da so ostali brez vsega, zato bodo potrebovali vse od materialne do finančne pomoči.

Pomagajte!

Na velenjskem Rdečem križu bodo pomoč zbirali do 5. septembra. Za to so odprli poseben račun, številka TRR SI56 0242 6001 1969 849 (sklic 245055, pomoč pogorelim Sevčnikar).

»Ogenj je uničil vse od A do Ž, česar ni uničil ogenj, je vzela voda,« nam je povedal Gregor, ki je z ženo Natalijo in njuno komaj trimesečno hčerkico živel v spodnjem delu hiše. »Zaradi elektrike, ki je ni, in napitih sten trenutno noben prostor v hiši ni primeren za bivanje, sploh pa ne za najino trimesečno punčko. A pomembno je, da smo vsi živi. Zdravi malo manj, a to bomo že rešili,« pravi Grega.

Vsaka pomoč dobrodošla

V hiši so poleg njegove družinice živeli še njegova sestra Maja in njen partner Kristjan Rudolf z njunimi tremi otroki, pa tudi njuni starši, mama Stanislava in oče Franc. Skupaj torej kar deset članov. Gasilci, vsi sosedje pa tudi sodelavci velenjskega premogovnika, v katerem sta zaposlena tako Grega kot njegov svak, so jim takoj priskočili na pomoč in že dan po požaru pomagali pri čiščenju pogorišča.

10 ČLANOV družine si je delilo dom.

Na širšo javnost se je s prošnjo za pomoč družini obrnil tudi znani Velenjčan Drago Kolar, predsednik združenja borcev in medobčinskega društva invalidov Šaleške doline. »V teh težkih trenutkih bo vsaka, še tako majhna pomoč, bodisi materialna bodisi finančna, še kako dobrodošla, saj so Sevčnikarjevi v nekaj trenutkih izgubili vse,« je zapisal. 

Tako so se v petkovem zgodnjem jutru z ognjem borili gasilci. FOTO: PGE Velenje
Tako so se v petkovem zgodnjem jutru z ognjem borili gasilci. FOTO: PGE Velenje

Tujo krivdo so izključili. FOTO: PGE Velenje
Tujo krivdo so izključili. FOTO: PGE Velenje

Ogenj je uničil hišo znanega harmonikarja, evropskega in mladinskega prvaka Grege Sevčnikarja. FOTO: Osebni arhiv
Ogenj je uničil hišo znanega harmonikarja, evropskega in mladinskega prvaka Grege Sevčnikarja. FOTO: Osebni arhiv

Noben prostor v hiši ni primeren za bivanje. FOTO: Drago Kolar
Noben prostor v hiši ni primeren za bivanje. FOTO: Drago Kolar

Družini so pri čiščenju po požaru takoj priskočili na pomoč gasilci, vsi sosedje, sorodniki, znanci. FOTO: Mitja Kamenik
Družini so pri čiščenju po požaru takoj priskočili na pomoč gasilci, vsi sosedje, sorodniki, znanci. FOTO: Mitja Kamenik

