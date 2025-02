Slovenija gradi močno letalsko floto, ki bo v podporo gasilcem

Vlada se je danes seznanila s poročilom o delovanju letalske podpore pri gašenju požarov, ki je v letu 2023 odigrala ključno vlogo pri omejevanju požarov v Sloveniji.

Štiri gasilska letala air tractor so skupno naletela skoraj 400 ur, od tega 120 ur v požarni sezoni, in odvrgla več kot 600 kubičnih metrov vode.

Omejili posledice požarov

V času 19 operativnih letalnih dni so letala skupaj izvedla 200 zajemov vode na 17 določenih lokacijah v Sloveniji in sosednjih državah. Zaradi hitrega odziva pilotov in odličnega sodelovanja z gasilci so bile posledice požarov zelo omejene – večinoma so se požari razširili le na nekaj hektarjev.

Poleg letal air tractor so pri gašenju sodelovali tudi helikopterji Slovenske vojske, kar se je izkazalo za taktično zelo učinkovito kombinacijo. Letala so s svojo hitro intervencijo tudi razbremenila gasilske enote, kar je omogočilo boljšo razporeditev virov pri gašenju.

Poleg letal air tractor so pri gašenju sodelovali tudi helikopterji Slovenske vojske. FOTO: Ognen Teoflovski Reuters

Podpora gašenju iz zraka je v letu 2023 državo stala skoraj štiri milijone evrov (3,88 milijona evrov). Letala so bila registrirana v slovenskem letalskem registru, njihova operativna uporaba pa je pokazala potrebo po nadaljnjem kadrovskem izpopolnjevanju enote za podporo gašenju iz zraka.

Načrti za prihodnost: nova baza in več lastnih pilotov

V letu 2025 bo državna enota za podporo gašenju iz zraka nadaljevala zaposlovanje pilotov in podpornega osebja, obenem pa bo vzpostavljen sistem letalskih standardov.

Ključni cilj do leta 2028 je vzpostavitev avtonomne enote z lastnimi piloti, ki bo lahko delovala neodvisno.

Obrambno ministrstvo poudarja, da je za dolgoročno uspešnost nujna vzpostavitev stalne baze na Letališču Jože Pučnik Ljubljana, ki bi zagotavljala ustrezne hangarje in oskrbo letal. Poleg tega ostaja izziv zagotovitev primernega plačnega sistema za pilote, ki bi bil primerljiv z ureditvijo v Slovenski vojski in policiji.

Slovenija s tem krepi svojo pripravljenost na požarne sezone, obenem pa zmanjšuje odvisnost od tuje pomoči pri letalskem gašenju.