Ogabnež brez primere: cel potok kakcev v Hočah šokiral še župana (FOTO)

Pojavila se je večja količina blata iz greznice. FOTO: Občina Hoče - Slivnica

V četrtek je mnoge šokirala vest, da so v gozdu pri Pivoli v občini Hoče - Slivnica našli odloženo odpadno blato . Županje sporočil, da so bili v četrtek popoldne obveščeni, da je nekdo na območju Pivole nad Botaničnim vrtom odložil večje količine odpadnega oziroma grezničnega blata, in to kar v potok. Nemudoma so aktivirali policijo, civilno zaščito, upravljavca potokov, njihovega koncesionarja …Zjutraj so se vse ekipe zbrale na terenu, kjer je bilo dodatno ugotovljeno, da je v območje potoka, na treh različnih lokacijah, odloženo suho kontaminirano blato iz čistilne naprave, zaradi česar je prišlo do večje ekološke katastrofe, saj obstaja velika verjetnost, da bo prišlo ne samo do onesnaženja okolja, temveč tudi do onesnaženja tamkajšnjih vodnih zajetij, opozarja župan.»Ker gre v predmetni zadevi za nedopustno ravnanje vljudno prosim vse, ki bi morebiti kar koli vedeli ali videli storilca, da nas o tem obvestite. Če imate morda stanovalci ob Hočki cesti ali Pivolski cesti podaljšano oko (kamero), vas prosimo, če lahko opravite pregled. Obvestilo nam lahko pošljete tudi anonimno na telefon 02 616 53 20 ali na naslov obcina@hoce-slivnica. Morebitne informacije lahko sporočite tudi prek telefonske številke na policijo 113. Lahko tudi meni osebno ali nam vržete sporočilo (anonimno) v nabiralnik,« poziva tamkajšnji župan.