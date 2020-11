Odzivi staršev: Nekateri učitelji si ne zaslužijo službe

Kustečeva: Če ne bomo zdravi, se tudi ne bomo mogli učiti



Ministrstvo za šolstvo se je odločilo, da šole tudi po podaljšanih počitnicah ostajajo zaprte, a da se pouk seli na daljavo od doma. Ministrica Simona Kustec je k temu dodala še nekaj pojasnil na facebooku:



1. če ne bomo zdravi, se tudi ne bomo mogli učiti, ali poučevati - zato najprej zdravje, še posebej danes, ko za corona virusno okužbo nimamo cepiva oz. zdravila in je lahko smrtno nevarna



2. ali res želimo proces vzgoje in izobraževanja naših otrok primerjati (enačiti) z drugimi, prav tako za vse nas pomembnimi, a po lastnostih povsem drugačnimi dejavnostmi, kot so prodaja izdelkov, ali pa nega nohtov?



Po podaljšanju jesenskih počitnic se k pouku na daljavo vrnili še osnovnošolci . Med starši je pričakovano precej napetosti, saj so morali kot spomladi prevzeti naloge učiteljev. Vsi otroci namreč ne razumejo snovi, ki jo morajo predelati sami, zato jim pri tem skušajo pomagati, če le znajo. Prav tako ni rečeno, da vsi starši poleg učenja obvladajo tudi računalnik, vmes pa je treba pripraviti še malico in kosilo. Kakšni so vtisi glede poučevanja na domu prvi dan? Preverili smo spletna omrežja. Nekateri so verjetno stisnili zobe in o svojih izkušnjah še niso napisali nobene, drugi so opozorili na nekatere pomanjkljivosti (nelektorirano):: »Popi**** na domu! Dva otroka, dva zooma, en pasji mladič, ki bi se igral in še skuhat bo treba!«»Dodajam še primere, ko otroci nimajo niti zoom sestankov in dobijo samo pisna navodila za delo (tudi zgolj le to, katero novo snov morajo sami predelati). Nato pa nadgradnja temu - otroci z učnimi težavami in tisti, ki jim starši ne znajo ničesar pomagati.«: »Za starše, ki ste se znašli v učiteljski vlogi, tole je za validacijo vaših izkušenj in čustev . Konkretno po prvem dnevu pri nas pa poročam o še eni izboljšavi v primerjavi s prvim valom: sprotno oddajanje nalog v pregled, ne več 'bomo pregledali v šoli'.«: »Hej, Kustečeva. Mi imamo tri šoloobvezne otroke. Vsak zase je danes dobil navodila, kako bodo imeli pouk na daljavo! Jutri zjutraj začnejo! Torej rabim tri računalnike! Kakšna ideja? P.S. Jaz moram tudi delati od doma, ker tako pravi vodstvo podjetja. Torej rabim štiri računalnike! Hvala.«: Šest mailov za pouk na daljavo v zadnji uri. Če se bo tako nadaljevalo, bomo štrajkali. Pol leta ste imeli časa.«: Zdaj sem dobil informacijo, da na neki osnovni šoli poteka pouk na daljavo tako, da učiteljica razdeli neke dokumente, in da navodilo, kaj morajo otroci predelati ... in to je to. Mogoče bi bilo fajn poudariti, da nekateri učitelji delajo dobro, nekateri pa si ne zaslužijo svoje službe.«: »Dragi starši. Ne razburjajte se, ko spet ne gre vstopiti v e-učilnice. Morate razumeti, ni bilo časa, da bi se pripravili. Bo naslednje šolsko leto bolje, ker bodo vedeli. Tudi Dars je vsako zimo presenečen, ko sneži.«: »Ko bo enkrat konec teh korona časov, bo mnogo staršev ugotovilo, da lahko še naprej sami šolajo otroke doma. Ko bodo ravno v formi. In tudi zakonodaja to omogoča od leta 1996 dalje.«Starši na daljavo se šolajočih otrok so zjutraj poročali, da se v učilnice ne morejo prijaviti, drugi pojasnjujejo, da so se lahko prijavili, ampak da storitve ne delujejo tekoče. Na Arnesu pa so dopoldne zapisali, da se trudijo, da bodo v kratkem znova zagotovili hitro odzivnost. Nato so sporočili, da so izboljšali stanje in da je odzivnost v učilnicah dobra.