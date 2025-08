Odzivi po odmevni novosti na trgu dela: »Najbolje, da delajo samo 25 ur, vse gre k hudiču«

Marsikdo bi si želel, da bi bili delovniki krajši. Kot vse kaže, za nekatere kmalu tudi bodo. Naša vlada je že pred časom napovedala, da bo pravna podlaga za štiridnevni delovni teden pripravljena do marca 2026, po predlogih pa naj bi bil tudi 30-urni tedenski delovnik priznan kot polni delovni čas. Da se nekaj premika na tem področju, je sporočil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan, ki je povedal: »Prosti petki, podaljšan vikend, ali šest ur dela na dan. Za tak delovni teden se bodo po novem lahko delavci, ki so starejši od 58 let ali pa so delali že 35 let, dogovorili s svojimi delodajalci.« Ta možnost prihaja v veljavo s 1. januarjem leta 2026.

V zvezi s to novostjo ste se nam številni oglasili in povedali svoje mnenje. Spodaj smo zbrali nekatere vaše komentarje. Več vas je takih, ki to novost pozdravljate, imate pa tudi pomisleke.

Vaši odzivi

Mene zanima, kdo bo pa to razliko kril? Verjetno spet delodajalci. Bi še kaj napisala, ampak se bo vzdržala.....

Pozdravljam novost. Vse se da, če se le hoče. To bi moralo veljati za vse, tudi mlajše zaposlene, saj so večinoma preobremenjeni. Krajši čas zaposlitve, pomeni več časa preživetega z družino, soljudmi, kar je danes redkost.

Predlog pozdravljam. Stara sem 63 in bi bil zame dobrodošel 6-urni delavnik. Se pa sprašujem, kateri delodajalec bo to dovolil.

Se mi zdi zelo dobra ideja ma v praksi bo to šlo samo za pisarniška dela vse drugo odpade. Proizvodnje delavci na terenu pri njih to odpade ali pa se bo zgodilo, da bodo rabli delat 4x 10 ur, da bi imeli petek prosto pa še to težko verjamem, da bi šlo za taka dela.

Hvala bogu, če vam to uspe to je vsaj bolj človeško.

Podpišem takoj.

Pozdravljam novost, se pa zavedam, da bo to v praksi pri delodajalcih zelo težko izvedljivo. Že sedaj je premalo ljudi.

V zdravstvu NUJNO uvesti dodatek za soboto, ne nagrajevati samo tistih, ki bodo delali 4 dni v tednu, ostali pa naj se obrišemo pod nosom in vse bo OK, masa bo zadovoljna...

Kaj to pomeni za delavce, ki delajo v ruskem turnusu oz. 24-urnem dežurstvu in so na letni ravni opravili cca 120 ur več kot delavci s 40-urnim tedenskim delovnikom?

Kako bo to funkcionalno? Se sprašujem ..... V nekaterih trgovinah imamo 6 delovnih dni - 40-urni delovnik. Pa še vedno puščamo tam vsak dan po uro in pol, ko smo dopoldan. Pridemo ob 6h, ure nam tečejo 7.30.

Najbolje, da delajo samo 25 ur, vse gre k hudiču.

Problem je v tem, da teh starejših delodajalci ne bodo zaposlovali. Ideja pa je super.

Sigurno je to uresničljivo, a le v podjetjih, kjer prisluhnejo drug drugemu. Kjer pa vsak svoje trdi, se ne zna prilagajati, sigurno ne.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

Uresničilo se je najhujše: dele Slovenije povsem razdejala toča (FOTO)

Grozljiva tragedija: po nesreči ustrelil sina, bojijo se, da bo od žalosti sodil še sebi

Šok na Štajerskem! Našli križanca med dvema strupenjačama, znanstveniki osupli

Živa zgorela: Edvard (23) in Narcis (24) z novo kupljenim avtomobilom vozila 185 km/h, trčila v cev toplarne