Odziv za cepljenje otrok v Ljubljani presenetil zdravstveni dom

V ljubljanskem cepilnem centru so v četrtek cepili 966 otrok. Odziv je presegel pričakovanja, so za STA sporočili iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana. Na cepljenje so povabili vse otroke, ki so bili prijavljeni do 16. junija.



Osebe, ki še ostajajo na seznamu, so zavrnile dodeljen termin ali pa so se prijavile naknadno. Naslednji termin cepljenja otrok je odvisen od števila prijavljenih otrok. Če bo število večje, bodo organizirali cepljenje prav zanje, sicer bodo naročeni z ostalim prebivalstvom.



Na cepljenju v četrtek je nekaj osebam postalo slabo zaradi same aplikacije cepiva. Vsi so prejeli zdravniško pomoč in bili oskrbljeni v ambulanti na Gospodarskem razstavišču, nihče ni bil napoten dalje, so še navedli v ZD Ljubljana.



Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v starostni skupini do 17 let s prvim odmerkom cepljenih 4799 oseb, z dvema pa 723. Mlajše od 18 let cepijo s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech.

