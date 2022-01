Odvili bombo in rešili Maribor (FOTO)

Maribor se je v nedeljo spet spremenil v mesto, kjer se ukvarjajo z nevarno preteklostjo – in to dobesedno. Deaktivacija v torek najdene letalske bombe v Prevorškovi ulici na Teznem je v včerajšnjem jutru najbolj premaknila 131 meščanov, ki bivajo v krogu 300 metrov od bombe in jih je bilo nujno evakuirati.

Eksplodirala sta zgolj vžigalnika. FOTO: PU Maribor

Od jutra so jih obiskovali gasilci in pripadniki civilne zaščite v spremstvu policije: »Verjamem, da nihče ni ostal,« je opoldne povedal Samo Robič, poveljnik CZ Maribor. Umakniti so morali tudi naključneže, ki so bili (pre)blizu.

Ni sicer znano, kako začudene izraze so imeli na obrazu turški kamionarji, ki so parkirali nedaleč od prizorišča, ko so jim potrkali policisti in povedali, da bodo mogoče morali blizu razstreliti 250-kilogramsko bombo. Težav pri jezikovnih ovirah za tovornjakarje tokrat ni bilo: »V času evakuacije so umaknili vozila in se odstranili na varno,« je opisal Robič.

Jože in Matjaž sta odstranila smrtonosna vžigalnika in bila prešerne volje.

Ko je zadnji mednarodni vlak odpeljal mimo zaščitenega koridorja, so se slabih dvajset minut čez poldan oglasile tudi sirene, ki so naznanile začetek dela za osemčlansko državno ekipo iz enote za neeksplodirana ubojna sredstva. Njihova glavna naloga je bila deaktivacija dveh mehanskih vžigalnikov, ki sta še iz časov druge svetovne vojne čakala, da opravita svoj namen. Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, je pred spustom ekipe v jamo pojasnjeval idealen scenarij: »V prvi fazi se bo poskušalo odviti oba vžigalnika. Če bo to uspešno, smo aktivnosti zaključili: dva vžigalnika se bosta uničila v jami, ki je bila izkopana.«

Če pa vžigalnikov ne bi bilo moč odviti, bi šli v razstrelitev aviobombe v jami: »Načeloma so vsi pogoji že zagotovljeni,« je povedal Lotrič in dal upanje z besedami, da sta »vžigalnika na pogled nepoškodovana«.

Kako odvijemo vžigalnik, je zanimalo medije. »Odvija se jih z izdelanimi orodji, ki smo jih preizkusili že pred časom, ko smo take aktivnosti izvajali v Mariboru. Fantje vedo, kaj delajo,« je povedal Lotrič, ki ni hotel v podrobnosti.

Na zaprtem območju je odstranitev nevarnosti hitro uspela.

Enako kot pirotehnik Jože, ki je po opravljeni operaciji – trajala je manj kot uro – z asistentom Matjažem medijem opisoval, kaj sta počela ob bombi, da zdaj ne ogroža več življa v četrti Tezno: »Vžigalnika smo odpustili do kraja,« je s klenim prekmurskim naglasom pojasnil gospod Jože ter površno opisal: »Eno specialno orodje gor damo: tako kot imajo kuharji skrivnosti, tako jih imamo mi. Kdaj se je odpustilo, je hitro šlo.« Tridesetletna praksa verjetno izdatno pripomore k duhovitosti po tako eksplozivni situaciji.

Nemara pa so skrivnostna orodja skrivali tudi zato, da jih kak navihan Štajer'c ne bi poskušal skopirati in naslednjič sam opraviti dela, za katero so angažirali okoli 150 pripadnikov različnih struktur s področja zaščite, reševanja in varnosti. Spektakularne eksplozije ni pogrešal prav nihče. Glede na zgodovinske evidence zavezniškega letalstva so v 15 mesecih pred koncem druge svetovne vojne v 29 bombnih napadih na Maribor zmetali 12.593 rušilnih in 3200 zažigalnih bomb, skupaj 4750 ton, ki še zdaleč niso rekle zadnje.

Kot pravijo, je zato možnost najdbe neeksplodiranih bomb na območju štajerske metropole razmeroma velika – še posebno v središču, na Studencih in na Teznem, kjer so kopali tokrat.Prebivalstvo lahko še najbolj pomirijo besede mariborskega podžupana Sama Petra Medveda o harmoničnem in usklajenem delovanju pristojnih: »Tudi sreča je bila na naši strani,« je še dodal. Tisti lani sprejeti občinski odlok o naročanju predhodnih raziskav terena, na katerem kopljejo in gradijo, še vedno velja in nemara bo za koga zmanjšal nevarnost bivanja. V rešenem Mariboru je v popoldnevu zavladal mir – do najdbe naslednje letalske bombe, seveda.

Okoli 150 ljudi je sodelovalo v operaciji, še 131 so jih preselili z domov.

Nevarnost za ljudi in okolico so precej zavarovali že v zemlji.

Odpeljali jo bodo na poligon, kjer bo eksplodirala.

V času deaktivacije je domove zapustilo 131 prebivalcev v krogu 300 metrov.