Odvetnik Matoz Šarcu sporočil, da Janez Janša nima časa zanj

Prvak LMŠ Marjan Šarec je na facebooku tudi uradno potrdil, da je stranka SDS umaknila tožbo, ki jo je proti njemu vložila pred letom dni. Kot mu je razvidno iz dokumenta, ki ga je objavil Šarec, mu je novico sporočil odvetnik Janeza Janše in njegove stranke Franci Matoz. Kot je zapisal, se Janša kot predsednik vlade »zaradi zasedenosti z nujnimi službenimi obveznostmi glede na resnost situacije zaradi ruske agresije na Ukrajino ne more udeležiti naroka v navedeni zadevi«.

V odvetniški družbi dodajajo še, da premier nima časa za pravdanje s Šarcem. »Ima obveznosti, ki so veliko bolj pomembne kot pravda z gospodom Šarcem zaradi njegovih neresničnih izjav, zato tožbo umika.« Nekdanji premier se je ob objavi dopisa na facebooku tudi malce pošalil, saj so v odvetniški družbi zagrešili nekaj pravopisnih napak.

Sovražni govor in financiranje iz Madžarske

SDS je marca 2020 vložila tožbo proti takratnemu predsedniku vlade Marjanu Šarcu zaradi nekaterih, po njihovem mnenju neresničnih in žaljivih izjav. SDS je zmotila Šarčeva izjava, predvajana na Televiziji Slovenija konec januarja 2020.

Šarec je tedaj za SDS dejal, da je težko sodelovati s stranko, ki izvaja »metode, kakršne izvaja. Se pravi sovražni govor, potem tudi se financira iz Madžarske.« V tožbi so zahtevali preklic izjav in denarno odškodnino.

Odvetnik Franci Matoz pa je takrat dejal, da gre v Šarčevi izjavi za nepoštene in neresnične navedbe z izrazito negativno in objektivno žaljivo konotacijo, ki SDS »neupravičeno diskvalificirajo v javnosti in jo prikazujejo v izrazito negativni luči«.