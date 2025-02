Odvetnica vplivala na Dars? Zavrača obtožbe o podkupnini in jahti

V oddaji 24UR Fokus je POP TV objavil skrivaj posnete telefonske pogovore, ki naj bi razkrivali vplivanje na odločitve Darsa in sumljive transakcije pri nakupu stavbe na Litijski cesti, piše Delo.

Pričevalec, čigar identiteta ni bila razkrita, v pogovoru z avtovlekarjem Samom Feštajnom omenja vlogo znane odvetnice Nine Zidar Klemenčič pri poslih avtovlek. Odvetnica vse obtožbe odločno zavrača in poudarja, da na posnetkih govorijo o njej, a sama v njih ne nastopa.

Obljubljena podkupnina in luksuzna darila

V središču zgodbe je posel avtovleke poškodovanih in pokvarjenih tovornih vozil na avtocestah. Leta 2021 je Dars odpovedal pogodbo podjetju Žonta, ne pa tudi avtovleki Draganović, čeprav naj bi za to obstajali enaki razlogi.

Pričevalec, ki naj bi bil skoraj desetletje osebno in poslovno povezan z Nino Zidar Klemenčič, trdi, da je leta 2023 najel detektivsko agencijo, ki je zabeležila pogovor med odvetnico in avtovlekarjem Enesom Draganovićem. Draganović naj bi ji obljubil uro Rolex in 100.000 evrov v zameno za ekskluzivno pogodbo z Darsom.

Pričevalec trdi tudi, da je Zidar Klemenčičeva prosila člana uprave Darsa, naj uredi posel v zameno za darilo. FOTO: Dejan Javornik

Pričevalec trdi tudi, da je Zidar Klemenčičeva prosila člana uprave Darsa, naj uredi posel v zameno za darilo. Leta 2024 naj bi se s posnetki najprej obrnil na lobista Roka Snežiča, ki pa jih ni želel sprejeti in je o njih obvestil kriminaliste. Kasneje jih je pokazal kar odvetnici, ki naj bi mu v zameno za njihovo uničenje ponudila posestvo.

Sporno nakazilo pri nakupu stavbe na Litijski

Enes Draganović se pojavlja tudi v primeru spornega nakupa stavbe na Litijski, ki jo je država pred dobrim letom kupila za 7,7 milijona evrov.

V istem obdobju je Nina Zidar Klemenčič izdala račun v vrednosti 1,2 milijona evrov. Sama trdi, da je šlo za storitve, opravljene za Vežnaverjeva podjetja v daljšem obdobju, pri čemer so bile plačila dogovorjene po zaključku več nepremičninskih poslov.

»Gre za neresnične konstrukte«

Nina Zidar Klemenčič zavrača vse obtožbe: »Gre za neresnične konstrukte in sklepe, ki so podani na podlagi nepravilnih informacij.« Poudarja, da Draganovića ne pozna in da njena odvetniška družba nikoli ni dajala prednosti njegovemu podjetju. Zavrnila je tudi navedbe, da bi kdaj počitnikovala na njegovi jahti.

Glede dela v Darsu je dodala: »To, kar smo mi delali v Darsu, je bilo opravljeno strokovno. S tem se je ukvarjalo več odvetnikov, pri avtovleki pa sploh ne jaz.« Dodala je še, da je Sama Feštajna prijavila pristojnim organom: »To sem storila takoj, ko sem bila seznanjena, da gre za resne grožnje.«

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je napovedal pregled dokumentacije in zagotovil, da bodo posnetke predali preiskovalcem.

Preberite še: