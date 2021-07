Odstopil državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Anže Erbežnik

Državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Anže Erbežnik je manj kot mesec dni po imenovanju odstopil, so na ministrstvu za pravosodje potrdili poročanje medijev. Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je navedel, da »imata z Erbežnikom različne poglede glede vodenja resorja in vloge državnega sekretarja, zato je ta odstopil«. Erbežnik je na ministrstvu spadal v del ožje ekipe ministra Dikaučiča, ki je nasledil Lilijano Kozlovič po tistem, ko je ta odstopila zaradi neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev.



Erbežnika je predsednik republike Borut Pahor v drugem postopku imenovanja predlagal za ustavnega sodnika, vendar ga državni zbor ni potrdil. Prejel je 44 glasov. DZ je sicer zavrnil že tri kandidate za ustavnega sodnika. V prvem krogu Andraža Terška, ki je v DZ prejel 42 glasov, v tretjem postopku pa Janeza Kranjca, ki mu je zmanjkal en glas.



Ministrstvo in vlada sta sicer že dalj časa tarča kritik zaradi neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Evropske institucije so od Slovenije zahtevale čimprejšnje imenovanje, premier Janez Janša pa je nedavno v Evropskem parlamentu povedal, da bo vlada postopek končala do jeseni.



V ponedeljek je tudi državnotožilski svet vlado pozval, naj o predlogih za imenovanje državnih tožilcev odloči v najkrajšem možnem času. Predsednica sveta Tamara Gregorčič je opozorila, da vlada zadržuje tudi odločanje o imenovanjih nekaterih državnih tožilcev. S tem po njenih besedah dodatno zaostruje kadrovsko problematiko na tožilstvih, zaradi česar imajo ta težave pri delovanju.

