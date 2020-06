»Odstopa Hojsa in Travnerja nista dovolj, odstopi naj celotna vlada«

V drugih koalicijskih strankah so z odzivi danes zadržani

Celotna vlada je zrela za odstop

Mesec nad Janšo

Hišne preiskave zaradi sumov nepravilnosti pri nakupu zaščitne opreme so očitno povod za odločitev ministra za notranje zadeveza odstop. Obenem je še pred odhodom sprejel odstopno izjavo prvega moža policije. Vlado, ki je delo nastopila sredi marca, tako kot prvi zapušča eden bolj izpostavljenih ministrov.Predsednica Desusaje v izjavi za medije ob današnjih hišnih preiskavah in odstopu notranjega ministra izrazila pričakovanje, da bodo organi delo opravili korektno in objektivno. Ko bo znanega kaj več, pričakuje tudi pogovor koalicijskih partnerjev o tem.»V vsakem primeru pričakujem, da bodo organi delo opravili korektno in objektivno. Sama si pa predvsem želim, da v tem pregretem političnem ozračju ostanemo vsi dostojni pri teh komentarjih in komentiramo zgolj tiste postopke, ki jih poznamo, ali pa kar je v naši pristojnosti,« je dejala.Tako tudi ni želela komentirati Hojsovih izjav, da gre za politično motivirano preiskavo.Nekateri kadri v vrhu policije so politično nameščeni in zavirajo njeno strokovno delo, zato bi jih bilo treba razrešiti, je v odzivu dejal predsednik SNS. Prepričan je, da premier Janša Hojsovega naslednika že ima.Predsednik LMŠje ob hišnih preiskavah in odstopu ministra opomnil, da so v stranki opozarjali na sumljive vladne prakse, zdaj pa se kažejo razsežnosti. »Celotna vlada je zrela za odstop. Prikrivanje z napadi na NPU in celotno policijo kaže, da je neodvisnost organov pregona trn v peti vladajočih,« je zapisal na twitterju.Odstop notranjega ministraje predsednico SAB Alenko Bratušek presenetil, kaže pa na to, da si je delo policije očitno »predstavljal nekako po svoje«. Premierju Janezu Janši pa Bratuškova predlaga razmislek o tem, ali ne bi bilo prav, da »tudi sam stopi pred ogledalo« in prevzame odgovornost za dogajanje z zaščitno opremo v času krize.Odstopa notranjega ministra Aleša Hojsa in generalnega direktorja policijenista dovolj, odstopiti bi morala celotna vlada, pa meni koordinator Levice. V Levici si bodo po njegovih besedah prizadevali za zaščito neodvisnosti policije, temeljito izvedbo policijskih preiskav in čimprejšnje predčasne volitve. Kot je v današnji izjavi za medije dejal Mesec, sta Hojs in Travner odstopila po tem, ko so korupcijo z maskami več kot dva meseca poskušali braniti z lažmi in s teorijami zarote. »Odstopila sta, ker se posipata s pepelom, da jima ni uspelo policije disciplinirati toliko, da tam ne bi bilo več kriminalistov, ki delajo po lastni vesti in poklicni etiki,« je ocenil.Premier Janez Janša bo po njegovih besedah zdaj verjetno poskušal nastaviti naslednika, ki bosta partijsko delo v policiji opravila bolje kot Hojs in Travner.