Odštevate do poletja? Analize napovedujejo zanimive mesece

Zadnji dnevi nam gredo na živce, saj smo ob odpiranju teras gostinskih lokalov pričakovali toplo majsko vreme, da bomo posedeli ob kavi in se končno, po dobrem letu, sproščeno pogovarjali, se rokovali in objemali. No, rokovanja in slednjega še ne bo, prav tako ne moremo dati dveh miz skupaj in glasno piti piva. Na terasah pa bomo lahko sedeli že jutri. Maja nas vedno zmrazi Izročilo pravi, da ledeni možje, sv. Pankracij, Servacij in Bonifacij, ki godujejo od 12. do 14. maja, običajno prinesejo mraz. Meteorologi seveda že kar morajo zavrniti tovrstna izročila, toda meteorologinja Tanja Cegnar...