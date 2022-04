Odštevamo: le še deset dni do izbora naj pirha Slovenskih novic!

Še dobra dva tedna, in bo velika noč, najpomembnejši krščanski praznik: kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih, zmago življenja nad smrtjo.

Brez pirhov ni velike noči. FOTO: 5ph/Getty Images

Po tradiciji je na veliki petek zapovedan strogi post, na veliko soboto se žegnajo jedi, ki jih pojemo v nedeljo, za zajtrk. Jedi imajo določeno simboliko: suho meso simbolizira Kristusovo telo, rdeči pirhi so kaplje krvi, hren predstavlja žeblje, kruh in pecivo pa trnjevo krono. Prav jajca, pirhi, so najbolj prepoznaven simbol velike noči, slovenski pa slovijo kot eni najlepših na svetu.

Tri kategorije

Že 26 let v času pred veliko nočjo v uredništvu našega in vašega najljubšega časnika organiziramo natečaj za naj pirh Slovenskih novic, kar veliko ste nam jih že poslali in pričarali velikonočno vzdušje, razporedili jih bomo v tri kategorije, in sicer tradicionalno, moderno in otroško. V tradicionalni so dovoljene pisanke kokošjih, gosjih in račjih jajc, in kot že ime pove, gre za ustvarjanje po tradiciji naših prednikov, ko so jajca obarvali s čebulo, na primer, risbo pa izpraskali z nožičem. Prava preizkušnja za potrpežljivost!

V moderni kategoriji so dovoljeni vsi materiali.

Moderna kategorija je namenjena vsem, ki radi eksperimentirajo, zato so v tej dovoljeni vsi materiali in različne tehnike krašenja, in prav zato je verjetno prav v tej kategoriji vedno največ pisank. In še zadnja, otroška kategorija: tudi v tej je dovoljeno vse, najmlajšim je treba namreč pri ustvarjanju pustiti proste roke, le tako lahko sprostijo svojo domišljijo. Ta v kombinaciji z neštetimi tehnikami kaj lahko prinese zmagovalca, nad prispelimi pisankami in vašimi domislicami smo vsako leto znova presenečeni. Lansko leto je na natečaju sodelovalo kar 70 ustvarjalcev iz vse Slovenije, ki ste nam poslali več kot 200 pisank; boste letos presegli to številko?

Nagrade za najlepše

Tako, udobno se namestite za mizo in zavihajte rokave ter ustvarite svojo pisanko; časa imate še dovolj. Jo boste obarvali v čebuli ali teranu? Boste jajce okrasili s perjem ali biserčki? Morda pa ga boste raje oblikovali iz lesa, gline? Svojo mojstrovino skrbno zapakirajte in nam jo pošljite na dobro znani naslov Slovenske novice, Likozarjeva 1, Ljubljana, ne pozabite pripisati Natečaj Naj pirhi Slovenskih novic.

Ivan in Sofija Matijević sta nam poslala vsak svoje: tile so Sofijini ...

Dodajte še izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete tudi na spletni strani Slovenskih novic, tam so objavljena tudi pravila in pogoji nagradne igre. Vaše umetnine pričakujemo do ponedeljka, 11. aprila, to je tudi edini dan, ko nam jih lahko osebno prinesete, in sicer od 8. do 14. ure na naše uredništvo, vhod z Likozarjeve 1, kjer bomo postavili mizo z razkužilom za brezkontaktno predajo, ne pozabite na izpolnjeno prijavnico.

Bogate nagrade Kulturna dediščina 1. nagrada – darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 EUR 2. nagrada – kartica Petrol 60 EUR 3. nagrada – kartica Petrol 40 EUR Sodobna ustvarjalnost 1. nagrada – darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 EUR 2. nagrada – kartica Petrol 60 EUR 3. nagrada – kartica Petrol 40 EUR Sodobna otroška ustvarjalnost 1. nagrada – darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 EUR 2. nagrada – kartica Petrol 60 EUR 3. nagrada – kartica Petrol 40 EUR

Ko bodo vsi pirhi pri nas, se bo sestala strokovna komisija pod vodstvom prof. Janeza Bogataja, ki jo vodi že od začetka, in si pozorno ogledala prav vse izdelke, jih seveda ocenila ter na koncu izbrala najlepše, ki bodo seveda nagrajeni.

Z akrilnimi barvami in ročno izdelanimi klobučki je pirhe ozaljšala Marinka Žužič. FOTO: Marko Feist

... tile pa Ivanovi, oblekel jih je v kožo krapa, piranskega brancina in šarenke. FOTO: Marko Feist