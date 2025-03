Odslej hujši ukrepi, če otrok ne obiskuje šole! Luka Mesec napovedal tole ...

Minister za delo in socialne zadeve Luka Mesec je v Novem mestu predstavil paket ukrepov za izboljšanje položaja romske skupnosti, ki zajema področja izobraževanja, zaposlovanja, urejanja naselij in sodelovanja institucij.

Ključni ukrep je strožji nadzor nad obiskovanjem šole in vrtca, saj bodo centri za socialno delo lahko neprihajanje otrok v šolo obravnavali kot zanemarjanje, kar ima lahko pravne posledice.

Obvezno eno leto vrtca pred šolo

V predlogu novele zakona o vrtcih, ki je trenutno v javni razpravi, je predvidena obvezna vključitev romskih otrok v vrtec eno leto pred vstopom v šolo. Če starši petletnega otroka do 30. septembra ne vpišejo v vrtec, bo občina o tem obvestila center za socialno delo. Šole bodo prav tako obvezane, da sproti obveščajo centre za socialno delo, če otrok ne obiskuje pouka.

Se bo situacija romske problematike kmalu izboljšala? FOTO: Osebni Arhiv

Občine z evidentiranimi romskimi naselji bodo morale spodbujati vključevanje otrok v vrtce in zagotoviti krajše programe (240 ur) za romske otroke. Minister Mesec želi, da bi romski otroci obiskovali redne javne vrtce, brez segregacije, pri čemer bo država financirala dodatne kapacitete, če bodo potrebne.

Programi za zaposlovanje Romov

V okviru programa »Romski vzor« država delodajalcem ponuja usposabljanje Romov za delovna mesta, ki jih potrebujejo podjetja. Subvencionira se tudi samozaposlitev, zavod za zaposlovanje pa nudi mentorstvo Romom po zaposlitvi, da jim pomaga razviti delovne navade.

Medresorska delovna skupina je septembra lani obravnavala varnostne težave v občini Škocjan. Po besedah državne sekretarke na notranjem ministrstvu Helge Dobrin je policija od takrat povečala svojo prisotnost na terenu, kar je izboljšalo varnostno situacijo. Policija bo s takšnimi ukrepi nadaljevala, delovala bo preventivno in represivno.

Ukrepi še niso dokončni

Minister Mesec je poudaril, da ukrepi še niso dokončni, saj bodo po javni razpravi in posvetih z Romskimi predstavniki, župani in institucijami možne dodatne prilagoditve. Predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš je ukrepe pozdravil, saj bodo prispevali k večji izobraženosti, zaposljivosti in zmanjševanju kriminala, a opozoril, da bo za njihovo uresničitev ključno aktivno sodelovanje romske skupnosti, občin in države.