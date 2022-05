Odslej dva vzporedna informativna programa na RTVS

Na RTV Slovenija so imeli danes sejo programskega sveta, na kateri so odločili, da ima RTVS po novem dva informativna programa. Programski svetniki so podprli predlog generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Odslej bo informativni program na drugem ločena programsko produkcijska enota z lastnim odgovornim urednikom, so poročali v Dnevniku. Drugi program so že nekaj časa pripravljali in zanj iskali ter dobili ustrezne kadre.

Whatmough je to odločitev zagovarjal kot nujno zaradi lažje kadrovske in programske obvladljivosti in da ne gre za kakršenkoli politični predlog. Rekel je, da je delitev nujna, če želijo zaščiti kader na drugem programu. Predstavniki zaposlenih tej odločitvi nasprotujejo.

Z današnjim dnem se poslavlja tudi legendarna oddaja Studio city in njen voditelj Marcel Štefančič. Kot je povedal Whatmough, se s 30. 5. ukinja Studio City in se ga nadomešča s kulturno-umetniškim programom. Razlog za ukinitev oddaje naj bi bila objektivna nezmožnost ustvarjanja oddaje zaradi razgretega ozračja.

Ta oddaja bo sicer danes potekala v živo v Mladinskem gledališču, mogoče pa jo je spremljati tudi neposredno po spletu. Današnja gosta bosta najverjetnejši bodoči slovenski premier Robert Golob in najslavnejši slovenski filozof Slavoj Žižek.