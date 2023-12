Prenova glavne stavbe UKC Ljubljana in pomanjkanje kadra povzročata velike težave naši največji univerzitetni bolnišnici. Ena izmed bolj prizadetih klinik je Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (ORL), kjer so od petih oddelkov morali zapreti dva. Tako so izgubili 40 odstotkov postelj. Kot je pokazala anketa Mladih zdravnikov Slovenije, klinika ne zaposluje mladih specialistov, še dva specialista sta kliniko zapustila. Vendar je predstojnik doc. dr. Robert Šifrer povedal, da je to stvar preteklosti – zdaj je drugače. Če jim na primer v trgovini ponudijo isto plačilo i...