Pater Karel Gržan živi na idilični jasi sredi gozda v Konjskem Vrhu med Ljubnim in Lučami. Na začetku avgusta, ko je celotna Savinjska dolina ječala pod močjo vode, se je narava razbesnela tudi nad njegovim domom. Oziroma okoli njega. Odrezan od sveta je bil več dni, a mu je to dalo praktično lekcijo, ki jo je prej poznal v teoriji. O pomembnosti bližine sočloveka. Prav to pa je bistvo božiča in prihajajočih praznikov. Ko smo bili konec avgusta pri patru Karlu Gržanu s prostovoljci, ki so po vsej dolini razvažali hrano, higienske potrebščine, razvlažilce, pohištvo in vse, kar so ljudje potreb...