Odredili so vam karanteno. Preverite, koliko plače boste dobili

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ob napovedani karanteni za dopustnike ob vrnitvi iz Hrvaške spomnilo, da stroške uveljavljanja izplačila nadomestila plače za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na doma, do konca septembra 2020 prevzame državni proračun. Delodajalci bodo lahko povračilo nadomestila plače za ta primere uveljavljali najdlje do 30. septembra 2020.

Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni, pri čemer se za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim bo delodajalec lahko odredil delo na domu, nič ne spreminja. Za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim delodajalec ne bom mogel organizirati dela na doma, pa velja naslednje:

1. Delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila plače v višini 100 odstotkov njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

2. Delavec, ki se bo odpravil v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu bo prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena, ali delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

3. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene, saj ne gre za višjo silo. Izjeme so v primeru odhoda in v teh treh primerih bo delavec upravičen do nadomestila plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Te izjeme so smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj, rojstvo otroka. Delavec mora delodajalcu najkasneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi naštetih osebnih okoliščin.

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 30 dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene. Delodajalec mora vlogi priložiti kopijo odločbe o odreditvi karantene in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu. Če je šel delavec upravičeno v državo z rdečega seznama, je treba priložiti tudi izjavo delavca o obstoju osebnih okoliščin.