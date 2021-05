Odprta kuhna napovedala veliko otvoritev, a zdaj doživela hladen tuš

Kmalu dobili rdečo luč

Odprta kuhna. FOTO: Mali Igor

Epidemija je v več kot letu dni odnesla marsikateri dogodek in nas konkretno prikrajšala za družabno življenje. Očitno pa so vladni odloki v slabo voljo spravili tudi organizatorje Odprte kuhne, velike gurmanske tržnice v središču Ljubljane. Ti so pred dnevi z veseljem sporočili, da se bo deveta sezona začela 21. maja, hkrati pa so vse pozvali k doslednemu upoštevanju ukrepov.A veselje ni trajalo dolgo, saj so znova doživeli hladen tuš. »Na današnji dan, po vremenu sodeč torej 49. aprila, so nas znova pričakale slabe novice. Na dan, ko smo vas želeli obvestiti o seznamu vseh ponudnikov na letošnji izvedbi naše kulinarične tržnice, o ukrepih, ki bi jih vestno upoštevali, da bi preprečili širjenje koronavirusa, o novostih, ki smo se jih tako zelo veselili … je zažarela rdeča luč. Zaradi zelo raznolikih interpretacij veljavnih odlokov, je otvoritev Odprte kuhne ponovno prestavljena za nedoločen čas, saj kljub vsem našim prizadevanjem za organizacijo varnih srečevanj obiskovalci na Pogačarjevem trgu ne bi smeli obedovati,« so sporočili na svoji spletni strani.Tistim, ki so se veselili ponovnega odkrivanja kulinaričnih specialitet v središču prestolnice, so se organizatorji opravičili. »Vemo, da ste se veselili ponovnega odkrivanja kulinaričnih presežkov ob sončnih petkih, tudi nam so srca frfotala od navdušenja. Žal nam je,« so zapisali in dodali, da čakajo na vedrejše dni in spremembo ukrepov ter pravil, ki po njihovih besedah očitno veljajo le zanje.