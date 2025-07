Odprli najdražji avtocestni priključek pri Dragomerju

Konec poletja 2023 so zabrneli stroji in začela se je gradnja avtocestnega priključka Dragomer na eni najbolj obremenjenih prometnih žil v državi – avtocestnem odseku med Brezovico in Vrhniko. Po prvotnih načrtih bi se morali vozniki že v začetku leta zapeljati po novem priključku in po povezovalni cesti do Vnanjih Goric, a so rok za dokončanje del sprva prestavili na konec marca, kmalu pa je bilo jasno, da se bodo dela zavlekla globoko v poletni čas, ko avtocestni križ in ponekod še vzporedne regionalne ceste zaradi tranzita postanejo ena velika gmota pločevine. Včeraj pa je promet le stekel....