Odpravljeni še zadnji protikoronski ukrepi, strokovne skupine ni več

Vlada je na današnji dopisni seji določila prenehanje veljavnosti odloka o začasnih ukrepih za preprečevanja in obvladovanje okužb s covidom-19, s tem pa odpravila še zadnje epidemične ukrepe. Strokovna skupina za covid 19 je ob tem predlagala prenehanje svojega delovanja. Minister za zdravje Janez Poklukar je predlog sprejel.

Prenehanje veljavnosti odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid 19 po navedbah vlade pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja epidemije. Kot zadnja sta bila v veljavi ukrepa o obveznem nošenju zaščitnih mask v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

O obveznem nošenju maske bodo odločale posamezne bolnišnice

Predlog je 25. maja podala strokovna skupina za covid 19, ki jo vodi infektologinja Mateja Logar. Ob tem so v skupini svetovali, da se za preprečevanje in obvladovanje koronavirusnih okužb upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Logarjeva je za STA pojasnila, da bodo o morebitni obveznosti nošenja mask tako po novem odločale službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb posameznih bolnišnic.

Prav tako so zaradi izboljšanja stanja v skupini sklenili, da potreba po obstoju svetovalne skupine ne obstaja več, je dejala. Na ministrstvu za zdravje so potrdili, da je Poklukar sklep o prenehanju delovanja skupine že podpisal.

Spodbujanje precepljenosti državljanov

Vlada je na seji prav tako sprejela poročilo o posebnem vladnem projektu za spodbujanje precepljenosti v populaciji proti covidu-19. Projekt je zasledoval osnovni cilj spodbujanja precepljenosti oseb, predvsem starejših od 50 let, in s tem zmanjšanje deleža hospitaliziranih zaradi težjega poteka covida 19. Posledično naj bi projekt zagotavljal oz. ohranjal dostopnost do zdravstvenih storitev in nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti v času epidemije.

Ministrstvo za zdravje je za izvajalce projekta predvidelo predvsem delavce v timu družinske medicine, ki naj bi bili deležni dodatnega nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti ob določenem deležu cepljenih proti covidu 19 med njihovimi opredeljenimi pacienti. Odziva izvajalcev projekta za izvedbo projekta ni bilo, zato so cilje projekta skušali doseči z drugimi ukrepi, denimo z akcijo Cepilni dnevi in mobilnimi cepilnimi ekipami.