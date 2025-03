Odpravili »neumnost«: beleženje odmora za malico ni več potrebno

Državni zbor (DZ) je danes s 76 glasovi za in dvema proti podprl novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki med drugim predvideva ukinitev beleženja odmora za malico. V opoziciji so v četrtek vnovič opozorili, da so bile spremembe leta 2023 »neumnost«, ki bi se ji lahko izognili ali jo odpravili že pred časom.

Zadnja novela zakona o evidentiranju delovnega časa je bila sprejeta aprila 2023, v uporabi pa je od novembra 2023. Vse odtlej je bila predmet ostrih kritik gospodarstva, zato je ministrstvo za delo s socialnimi partnerji doreklo nov poseg v zakon.

Najnovejša novela prinaša redefinicijo oseb, za katere je ob zaposlenih delavcih treba voditi evidence, tako da bolj jasno določa, da v ta krog sodijo dijaki, študenti, upokojenci ter tisti, ki opravljajo začasno in občasno v kmetijstvu. Dodaja tudi izrecno določilo, da evidence niso potrebne za poslovodne osebe.

Obveščanje le po elektronski pošti

Poleg tega narekuje črtanje evidentiranja podatka o izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, vpisovanje določenih podatkov pa bo po novem dovoljeno mesečno, in ne več dnevno oz. tedensko.

Zapisani sta tudi izrecna določitev, da mora delodajalec evidenco hraniti na sedežu ali kraju opravljanja dela delavca, in možnost, da se delavca o podatkih iz evidence lahko obvesti po elektronski pošti.

V opoziciji so v četrtek vnovič opozorili, da so bile spremembe leta 2023 »neumnost«, ki bi se ji lahko izognili ali jo odpravili že pred časom. V SDS so spomnili, da so jo naslovili s tremi predlogi novel, pa so bili vsakič zavrnjeni.

V koaliciji so jih opomnili, da je zadnja vlada Janeza Janše predvidevala še bolj rigorozne spremembe. Ob tem so izrazili zadovoljstvo, da se zdaj odpravlja vse tisto, kar se je v praksi izkazalo za nefunkcionalno.