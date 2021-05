Odpovedal bi termin za cepljenje. Se lahko prenaročim?

Izbira termina ni mogoča, je pa mogoča izbira cepiva

Vabilo na cepljenje proti covidu 19 prejmete prek elektronskega naslova in/ali na SMS-sporočila. Ob obvestilu je navedeno, da se od termina lahko odjavite, če vam termin cepljenja ne ustreza. A kaj to pomeni za nadaljnjo obravnavo? Ali odpoved temina pomeni, da bomo iz zbirke podatkov izbrisani?Če se želite odjaviti od cepljenja zaradi neodložljivih opravkov ali pa iz razloga bolezni, poškodbe, pokličite svojega zdravnika. »Če oseba želi, da se jo na cepljenje povabi v določenem kasnejšem obdobju, ker ima npr. neodložljive obveznosti, naj navedeno sporoči osebnemu zdravniku, da to zavede v aplikaciji, sicer sistem ob ponovnem vabljenju iste ciljne skupine samodejno vabi vse, ki se termina niso udeležili,« pojasnjujejo v ZD Ljubljana.V primeru, da se boste od termina odjavili prek spletne strani v zavihku »Odpoved termina«, nova prijava ni potrebna. »Če pacientu ne ustreza termin, prosimo, da se od cepljenja odjavi prek naše spletne strani v sistemu za prijavo (zavihek Odpoved termina). V tem primeru je prijava osebe vrnjena v bazo za vabljenje in bo vabljena ponovno čim prej, ko bo to mogoče,« pojasnjujejo.Izbira terminov za cepljenje ni mogoča, saj se urniki cepljenj oblikujejo tedensko, odvisno od načrtovanih drugih odmerkov in razpoložljivosti cepiva.Če za zdaj izbira cepiva še ni mogoča, pa v ZD Ljubljana pritrjujejo, da osebnemu zdravniku lahko sporočimo za vnaprej, katero cepivo bi imeli oziroma če katerega izrecno ne želimo.»Oseba lahko osebnemu zdravniku sporoči, da določenega cepiva ne želi oziroma izrazi namero, da želi prejeti samo določeno cepivo. To ne pomeni izbire cepiva in prednostne obravnave glede na izbiro, saj bo oseba na cepljenje vabljena takrat, ko bo glede na prednostne kategorije in želeno cepivo na vrsti za cepljenje,« pojasnjujejo.