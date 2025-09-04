Odpoklican artikel paprika špica rdeča s poreklom iz Albanije, zaradi pesticidov ni užitna!

Podjetje Geaprodukt d.o.o je iz prodaje odpoklicalo artikel paprika špica rdeča s poreklom iz Albanije. Izdelek so odpoklicali zaradi presežene vrednosti pesticidov acetamiprid, formetanat in flonikamid.

Serijska oznaka izdelka je LOT:3505, datum dobave pa 24. avgusta - 4. septembra 2025. Primarno je bil izdelek pakiran v kartonski zaboj, sekundarno v PVC vrečko.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo v biološke odpadke. Zaradi preseženih pesticidov se artikla ne sme uživati. Osebe, ki so prišle v stik s okuženim živilom, naj si razkužijo roke. V primeru slabosti ali prebavnih težav, naj se oglasijo pri najbližjem zdravniku, so še sporočili iz podjetja Geaprodukt d.o.o.

Naslov in telefonska številka kontaktne osebe v podjetju, na katerega se lahko obrnejo potrošniki: Martin Dobravec, tehnolog 041 266 725, umik-odpoklic@geaprodukt.si