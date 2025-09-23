Odpoklic pšenične moke! V njej odkrili prepovedan pesticid

Mlin Katić iz Velike vasi pri Krškem je na svoji spletni strani objavil pomembno obvestilo za kupce – iz prodaje so odpoklicali vso pšenično belo moko T-500 iz določene serije, saj je analiza pokazala prisotnost prepovedanega pesticida klorpirifos-etil.

Kot so zapisali, je 11. avgusta 2025 pri njih uradno vzorčenje opravila Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Vzeli so dva vzorca – pirine in pšenične bele moke T-500 – ter ju poslali v analizo.

Rezultati so pokazali, da je pirina moka skladna z zakonodajo in varna za uporabo, pri pšenični pa so ugotovili kontaminacijo s klorpirifos-etilom. Gre za pesticid, ki se uporablja za zatiranje škodljivcev na rastlinah in je v EU od leta 2020 prepovedan.

Odpoklic in opravičilo strankam

FOTO: Feist Marko

V mlinu pojasnjujejo, da je bila pšenica kupljena pri slovenskem trgovcu Agrocorn – Turnišče, ob dobavi pa so prejeli analize, ki niso kazale prisotnosti pesticidov. Zato so pšenico obravnavali kot varno za mletje.

»Vsi izdelki iz omenjene količine pšenice so sedaj odpoklicani, omenjene pšenice pa nimamo več na zalogi,« so sporočili ter se opravičili vsem strankam za nevšečnosti.

Mlin z dolgo tradicijo in visokimi standardi

Mlin Katić, ki leži le nekaj kilometrov od Krškega, se sicer ponaša z visokimi standardi kakovosti in varnosti živil. Imajo uvedene sisteme vodenja kakovosti ter poudarjajo, da je njihov cilj zagotavljati varne in kakovostne proizvode za svoje partnerje in kupce.